Franța riscă taxe record la vin și șampanie dacă refuză invitația lansată de Trump. SUA, mesaj tăios pentru Macron

Donald Trump a amenințat Franța cu tarife de 200% la vinuri și șampanie, ca reacție la refuzul lui Emmanuel Macron de a participa la „Consiliul pentru Pace”. Potrivit unor surse apropiate de președintele francez, propunerea lansată de președintele SUA ridică „întrebări importante”, motiv pentru care țara își menține rezervele.

Întrebat despre poziția lui Macron, liderul american a declarat că acesta „nu va mai fi în funcție foarte curând”. Mai mult, Trump a amenințat că va impune tarife comerciale uriașe pentru Franța.

„A spus asta? Ei bine, nu-l vrea nimeni, pentru că foarte curând nu va mai fi în funcție. O să pun un tarif de 200% pe vinurile și șampaniile lui și se va alătura, dar nu e obligatoriu să se alăture”, a spus președintele american.

Conform unor surse citate de Le Monde, Franța analizează cadrul juridic propus de SUA, însă nu ar intenționa să îl accepte.

„La fel ca multe alte țări, Franța a fost invitată să se alăture Consiliului de Pace și examinează împreună cu partenerii săi cadrul juridic propus. În acest stadiu, nu intenționează să dea curs favorabil”, a afirma sursa apropiată de șeful statului pentru Le Monde.

Trump a propus „Consiliul pentru Pace” în septembrie anul trecut, odată cu planul său de a încheia conflictul din Gaza. Invitația recentă adresată liderilor mondiali prevede că rolul consiliului ar urma să fie mai larg, vizând medierea și soluționarea conflictelor internaționale.

Conform documentului trimis de administrația SUA la aproximativ 60 de state, țările care doresc să participe mai mult de trei ani ar trebui să contribuie cu 1 miliard de dolari. Reacțiile diplomatice au fost prudente, iar oficialii ONU au avertizat că inițiativa ar putea avea implicații asupra activității organizației. În aceeași zi, Trump a confirmat că l-a invitat și pe Vladimir Putin să se alăture „Consiliului pentru Pace”.

În timpul unei vizite în Coreea de Sud, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat că țara sa este „gata să își facă partea”, fără a clarifica dacă se referă doar la situația din Gaza sau la întreaga inițiativă.

Premierul canadian Mark Carney a declarat că sprijină „în principiu” planul pentru Gaza, precizând că detaliile sunt încă în discuție.

Din partea ONU, un purtător de cuvânt al secretarului general António Guterres a subliniat că statele membre pot forma grupuri de cooperare, dar a reafirmat că „Națiunile Unite își vor continua munca mandată”. Totodată, un alt oficial a avertizat că diminuarea rolului organizației ar putea duce la „vremuri foarte, foarte întunecate”.

În schimb, Ungaria a răspuns invitației fără rezerve. Premierul Viktor Orbán a anunțat pe platforma X că a primit și a acceptat „onoarea” de a se alătura „Consiliului de Pace”.