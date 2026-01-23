Încercarea Congresului de a-i limita puterile lui Trump a eșuat

Încercarea Congresului de a restrânge autoritatea președintelui Donald Trump în Venezuela a eșuat din nou, de această dată în Camera Reprezentanților, unde rezoluția a fost respinsă cu 215 voturi pentru și 215 împotrivă. Textul propunea ca președintele SUA să nu poată desfășura operațiuni militare în Venezuela fără aprobarea explicită a Congresului.

Toți democrații au votat pentru rezoluție, în timp ce majoritatea republicanilor au votat împotrivă, cu excepția lui Don Bacon și Thomas Massie. Liderii Camerei au așteptat întoarcerea republicanului Wesley Hunt din Texas pentru a finaliza votul decisiv împotriva rezoluției.

Susținătorii măsurii au argumentat că este necesar să se împiedice implicarea SUA într-un „alt război etern”, amintind de conflictele din Afganistan și Irak.

„Poporul american vrea să reducem costul vieții, nu să facilităm războiul”, a afirmat Gregory Meeks, liderul democraților din Comisia pentru afaceri externe.

Oponenții, în special republicanii, au susținut că rezoluția este inutilă, deoarece nu există trupe americane în Venezuela. Brian Mast a declarat că legislația urmărește mai degrabă o „răzbunare” împotriva lui Trump decât protejarea intereselor naționale.

Recent, forțele americane au intervenit în Caracas, capturându-l pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, iar SUA menține un blocaj naval în regiune. Trump a amenințat chiar cu acțiuni militare în Groenlanda și a transmis sprijin iranienilor împotriva guvernului lor.

Criticii democrați reproșează administrației că a lăsat în funcție structurile guvernamentale ale lui Maduro și nu a prezentat un plan clar pentru viitorul Venezuelei.

„Mașinăria represiunii rămâne activă, iar speranțele democratice ale venezuelenilor sunt lăsate în urmă”, a declarat Debbie Wasserman Schultz.

În Senat, o rezoluție similară a eșuat săptămâna trecută, fiind respinsă din cauza votului decisiv al vicepreședintelui JD Vance. În ambele cazuri, Congresul a evidențiat dezbateri intense privind limitele autorității prezidențiale și rolul legislativului în deciziile de război.

Administrația Trump susține că acțiunile în Venezuela nu constituie o operațiune militară de anvergură, ci o măsură menită să îl aducă pe liderul venezuelean în fața justiției americane.

La Davos, președintele american Donald Trump și-a exprimat satisfacția față de operațiunile militare din Venezuela, care au dus la capturarea liderului Nicolas Maduro, și a salutat negocierile cu noile autorități de la Caracas. Președintele SUA a caracterizat Venezuela drept o „țară minunată” afectată de politicile greșite și a dat asigurări că intervenția americană va sprijini revenirea economică a țării.

„Sunt 50 de milioane de barili, îi vom împărți cu ei. Vor câștiga mai mulți bani decât au câștigat de foarte mult timp”, a afirmat liderul american.