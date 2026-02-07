Politica

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace
Președintele Nicușor Dan ar fi primit invitația oficială de la Donald Trump pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, programată pe 19 februarie, România fiind una dintre țările invitate.

Invitația pentru Nicușor Dan, transmisă oficial de Donald Trump

Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Digi24 că invitația la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, organizată de Donald Trump pe 19 februarie, a fost transmisă președintelui României, Nicușor Dan. Invitația a fost primită și de premierul Ungariei, Viktor Orbán, care a anunțat că va participa.

Până în prezent, autoritățile de la București nu au luat o decizie oficială privind participarea României. Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan a declarat că dorește să aștepte și să evalueze poziția altor state europene înainte de a transmite un răspuns final către partea americană.

Mai mulți lideri internaționali și-au confirmat prezența la Consiliul pentru Pace

Potrivit surselor politice, mai mulți lideri internaționali și-au confirmat deja prezența la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington, ceea ce sporește presiunea asupra statelor care încă nu și-au anunțat participarea.

Donald Trump și Viktor Orban

Donald Trump și Viktor Orban

Premierul maghiar Viktor Orban a declarat sâmbătă că va merge la Washington în două săptămâni pentru a participa la reuniunea organizată de președintele american Donald Trump.

România are la dispoziție un interval limitat pentru a decide asupra Consiliului pentru Pace

Premierul maghiar Viktor Orban a declarat la un miting de campanie că a primit vineri seară o invitație și că va participa în două săptămâni la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington.

România are la dispoziție un interval limitat pentru a analiza implicațiile politice și financiare ale unei eventuale aderări la consiliu. O decizie oficială este așteptată în perioada următoare, în funcție de evoluțiile diplomatice și de poziționarea partenerilor europeni.

