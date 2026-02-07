Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace

Președintele Nicușor Dan ar fi primit invitația oficială de la Donald Trump pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, programată pe 19 februarie, România fiind una dintre țările invitate.

Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Digi24 că invitația la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, organizată de Donald Trump pe 19 februarie, a fost transmisă președintelui României, Nicușor Dan. Invitația a fost primită și de premierul Ungariei, Viktor Orbán, care a anunțat că va participa.

Până în prezent, autoritățile de la București nu au luat o decizie oficială privind participarea României. Într-un interviu recent, președintele Nicușor Dan a declarat că dorește să aștepte și să evalueze poziția altor state europene înainte de a transmite un răspuns final către partea americană.

Potrivit surselor politice, mai mulți lideri internaționali și-au confirmat deja prezența la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington, ceea ce sporește presiunea asupra statelor care încă nu și-au anunțat participarea.

Premierul maghiar Viktor Orban a declarat la un miting de campanie că a primit vineri seară o invitație și că va participa în două săptămâni la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington.

România are la dispoziție un interval limitat pentru a analiza implicațiile politice și financiare ale unei eventuale aderări la consiliu. O decizie oficială este așteptată în perioada următoare, în funcție de evoluțiile diplomatice și de poziționarea partenerilor europeni.