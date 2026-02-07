Trump, despre derapajul rasist la adresa soților Obama: Nu am făcut nicio greșeală

Donald Trump, președintele SUA, a refuzat să își ceară scuze pentru videoclipul rasist cu soții Obama și a explicat că nu a urmărit cadrele care aduceau în prim-plan detaliul ofensator, potrivit CNN.

Liderul american a recunoscut, pentru prima dată, în fața reporterilor de la bordul Air Force One, că a văzut cel puțin o parte din videoclip înainte ca acesta să fie publicat online. Casa Albă a explicat ulterior că imaginile au fost postate din greșeală, iar vinovat pentru această neatenție ar fi un membru al staff-ului.

Astfel, Trump nu și-a cerut scuze în mod explicit pentru videoclipul controversat, care suprapunea fețele soților Obama peste o animație cu maimuțe, și deși a subliniat că a fost șters de îndată ce a aflat despre el, imaginile au rămas pe pagina sa de pe Truth Social timp de aproximativ 12 ore.

„M-am uitat la începutul lui. Era în regulă”, a spus Trump, referindu-se partea care conținea afirmații despre fraudele la vot.

„A fost o postare foarte puternică în ceea ce privește frauda electorală. Nimeni nu știa că asta era la final. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut și probabil ar fi avut bunul-simț să îl dea jos”, a afirmat președintele.

Trump a spus că, după ce a urmărit doar prima parte a videoclipului, l-a transmis unui membru al personalului, menționând că acesta ar fi trebuit să se asigure că întreaga înregistrare este verificată și că nu conține elemente ofensatoare sau nepotrivite.

„Cineva a scăpat din vedere și a ratat o parte foarte mică”, a mai spus el.

Președintele a confirmat că a discutat cu senatorul republican Tim Scott, care a catalogat videoclipul drept „cel mai rasist lucru” pe care l-a văzut din partea Casei Albe sub Trump. În urma discuției, liderul american a afirmat că nu susține partea rasistă a videoclipului, însă, întrebat direct dacă intenționează să își ceară scuze, Trump a oferit un răspuns ferm:

„Nu. Nu am făcut nicio greșeală”, a afirmat el.