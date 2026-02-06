Videoclipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama, șters de Trump

Un videoclip distribuit joi seara pe contul de Truth Social al președintelui american Donald Trump, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle, ambii de culoare, apar ca maimuțe, a fost șters vineri, după ce a generat critici, potrivit Reuters.

Un oficial de la Casa Albă a declarat, sub protecția anonimatului, că imaginile ofensatoare, care au adunat mii de aprecieri, au fost publicate „din greșeală” de un membru al personalului prezidențial, fără a preciza identitatea acestuia.

Cu câteva ore înainte de ștergerea videoclipului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a minimalizat incidentul, vorbind despre „falsa indignare” a celor care au reacționat negativ. Printre criticii videoclipului s-au numărat și parlamentari din Partidul Republican.

Karoline Leavitt nu a menționat existența unei erori de publicare. Ea a afirmat că fragmentul video cu soții Obama reprezintă o parodie găsită pe internet, în care Trump este prezentat ca Regele Junglei, iar democrații apar sub forma unor animale din filmul de animație „Regele Leu”.

Reuters notează că Trump a mai folosit în trecut o retorică rasistă și a promovat timp îndelungat o teorie falsă potrivit căreia Barack Obama nu ar fi născut în Statele Unite. În decembrie 2025, el a făcut declarații la adresa somalezilor din America, pe care i-a numit „gunoaie” și despre care a spus că ar trebui expulzați.

Anterior, liderul de la Casa Albă a caracterizat unele state în curs de dezvoltare drept „țări de c...t” („shithole countries”).

Trump a mai postat online, în trecut, imagini trucate cu liderul democrat al Camerei Reprezentanților, congresmanul Hakeem Jeffries, prezentat cu o mustață ghidon și purtând un sombrero.

AFP subliniază că, timp de secole, promotorii supremației albilor i-au prezentat pe afro-americani drept maimuțe, folosind acest stereotip ofensator pentru a-i dezumaniza și a-i domina.