International

Videoclipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama, șters de Trump

Comentează știrea
Videoclipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama, șters de TrumpDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Din cuprinsul articolului

Un videoclip distribuit joi seara pe contul de Truth Social al președintelui american Donald Trump, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle, ambii de culoare, apar ca maimuțe, a fost șters vineri, după ce a generat critici, potrivit Reuters.

Imaginile, publicate „din greșeală” de un membru al personalului prezidențial

Un oficial de la Casa Albă a declarat, sub protecția anonimatului, că imaginile ofensatoare, care au adunat mii de aprecieri, au fost publicate „din greșeală” de un membru al personalului prezidențial, fără a preciza identitatea acestuia.

Cu câteva ore înainte de ștergerea videoclipului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a minimalizat incidentul, vorbind despre „falsa indignare” a celor care au reacționat negativ. Printre criticii videoclipului s-au numărat și parlamentari din Partidul Republican.

Karoline Leavitt nu a menționat existența unei erori de publicare. Ea a afirmat că fragmentul video cu soții Obama reprezintă o parodie găsită pe internet, în care Trump este prezentat ca Regele Junglei, iar democrații apar sub forma unor animale din filmul de animație „Regele Leu”.

Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz
Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz
Meniul ascuns Android și informațiile tehnice pe care le poți vedea despre telefonul tău
Meniul ascuns Android și informațiile tehnice pe care le poți vedea despre telefonul tău
Videoclipul cu Barack și Michelle Obama postat de Trump

Videoclipul cu Barack și Michelle Obama postat de Trump. Sursa foto: X

Trump a mai avut în trecut declarații controversate

Reuters notează că Trump a mai folosit în trecut o retorică rasistă și a promovat timp îndelungat o teorie falsă potrivit căreia Barack Obama nu ar fi născut în Statele Unite. În decembrie 2025, el a făcut declarații la adresa somalezilor din America, pe care i-a numit „gunoaie” și despre care a spus că ar trebui expulzați.

Anterior, liderul de la Casa Albă a caracterizat unele state în curs de dezvoltare drept „țări de c...t” („shithole countries”).

Ce imagini trucate a mai publicat Trump în trecut

Trump a mai postat online, în trecut, imagini trucate cu liderul democrat al Camerei Reprezentanților, congresmanul Hakeem Jeffries, prezentat cu o mustață ghidon și purtând un sombrero.

AFP subliniază că, timp de secole, promotorii supremației albilor i-au prezentat pe afro-americani drept maimuțe, folosind acest stereotip ofensator pentru a-i dezumaniza și a-i domina.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Ministrul Energiei explică de ce au crescut facturile la gaze: S-a consumat cu 25% mai mult gaz
23:20 - Videoclipul în care două maimuțe aveau chipurile lui Barack și Michelle Obama, șters de Trump
23:10 - Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
23:08 - Meniul ascuns Android și informațiile tehnice pe care le poți vedea despre telefonul tău
22:59 - Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca după o victorie categorică
22:49 - Medicul care a vândut un așa-zis remediu anti-COVID, achitat definitiv de instanță 

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale