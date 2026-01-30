Ipocrizia Democraților, dată în vileag de Joe Rogan. Ce spunea Obama în 2010 despre ICE

O înregistrare video din anul 2010, în care fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, susține aplicarea legilor privind imigrația și deportarea persoanelor aflate ilegal pe teritoriul american, a devenit recent virală pe rețelele sociale, potrivit Fox News.

Clipul a fost analizat și comentat de podcasterul Joe Rogan, în contextul tensiunilor reapărute în jurul politicilor de imigrație, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Într-un episod difuzat miercuri, Joe Rogan a discutat subiectul imigrației cu podcasterul Andrew Wilson, referindu-se la diferențele dintre pozițiile Partidului Democrat din prezent și cele susținute în urmă cu mai bine de un deceniu.

Clipul cu discursul lui Obama a fost distribuit pe platforma X, pe fondul dezbaterilor intense generate de raidurile de deportare efectuate de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Rogan a subliniat că mai mulți influenceri au readus în atenție politicile administrației Obama, considerându-le diferite de discursul actual al democraților.

„Ei cred că odată ajunși la putere, totul va fi în regulă. Dar nu va fi”, a afirmat Rogan, adăugând că perioada administrației Obama a inclus măsuri care astăzi sunt asociate mai degrabă cu retorica republicană.

În timpul discuției, Rogan a precizat că a avut o percepție greșită despre deportările din perioada Obama.

„Am crezut că multe dintre persoanele deportate de Obama au fost respinse la frontieră. Nu. Asta a fost doar o treime. Majoritatea, cred că aproximativ 3 milioane pe durata mandatului său, au fost arestate și deportate. Multe familii au fost afectate”, a spus Rogan, înainte de a difuza fragmentul din discursul din 2010.

În acel discurs, Obama a răspuns apelurilor pentru amnistie și oprirea deportărilor, afirmând: „Recunosc sentimentul de compasiune care stă la baza acestui argument, dar cred că o astfel de abordare nediscriminatorie ar fi atât neînțeleaptă, cât și nedreaptă.”

Obama a avertizat că o renunțare generală la aplicarea legii ar putea avea consecințe. „Ar sugera celor care se gândesc să vină aici ilegal că nu vor exista repercusiuni pentru o astfel de decizie, iar acest lucru ar putea duce la o creștere a imigrației ilegale”, a declarat atunci președintele.

2010. President Obama shoots down the whole "stop deportations and just let the illegal immigrants be" argument that the Democrat party is currently pushing. pic.twitter.com/BpcsrjNg9g — MAZE (@mazemoore) January 26, 2026

De asemenea, Obama a subliniat rolul statului în controlul frontierelor: „În cele din urmă, națiunea noastră, ca toate națiunile, are dreptul și obligația de a-și controla granițele și de a stabili legi privind rezidența și cetățenia.

Și indiferent cât de decenți sunt, indiferent de motivele lor, cei 11 milioane care au încălcat aceste legi trebuie trași la răspundere.” Totodată, el a precizat că nu susține deportarea tuturor celor 11 milioane de persoane aflate ilegal în țară.

Rogan a comentat că acest tip de discurs era acceptat în rândul democraților în urmă cu un deceniu. El a amintit și de un clip din 2008 cu Hillary Clinton, în care aceasta afirma: „Cred că trebuie să avem condiții dure, să le spunem oamenilor să iasă din umbră. Dacă au comis o infracțiune, să fie deportați.

Fără întrebări, pleacă. Dacă au muncit și au respectat legea, ar trebui să le spunem: ‘Iată condițiile pentru a rămâne. Trebuie să plătiți o amendă serioasă pentru că ați venit ilegal. Trebuie să plătiți taxele restante, să încercați să învățați engleza și să așteptați la rând.’”

În cadrul aceluiași episod, Rogan a făcut referire și la o conversație anterioară cu Elon Musk, în care acesta ar fi susținut că imigrația în masă ar putea influența pe termen lung echilibrul electoral din Statele Unite.

Subiectul imigrației rămâne unul central în dezbaterea publică americană, în special în ultimul deceniu, pe fondul schimbărilor politice și al intensificării migrației la granița de sud a SUA.