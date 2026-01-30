Shutdown evitat la limită. Guvernul SUA primește finanțare, departamentul pentru Securitate Internă, finanțat provizoriu

Un acord bipartizan între administrația președintelui Donald Trump și democrații din Senatul Statelor Unite a fost anunțat joi, cu scopul de a evita un blocaj guvernamental de durată pentru cea mai mare parte a instituțiilor federale. Informația a fost confirmată atât de președinte, cât și de biroul liderului minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, potrivit NBC News.

Potrivit termenilor înțelegerii, finanțarea guvernului federal ar urma să fie asigurată până în luna septembrie, cu excepția Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care ar funcționa temporar pe baza unei rezoluții de finanțare pe termen scurt, valabilă două săptămâni.

Conform a cinci surse familiarizate cu negocierile, măsura privind DHS are rolul de a oferi timp suplimentar pentru discuții între cele două partide, în contextul solicitărilor formulate de democrați după reacțiile publice generate de uciderea a doi cetățeni americani în Minneapolis, incident asociat operațiunilor DHS.

Rezoluția temporară ar permite Departamentului pentru Securitate Internă să funcționeze până la data de 13 februarie, chiar înainte ca ambele camere ale Congresului să intre într-o pauză parlamentară de o săptămână. Restul agențiilor guvernamentale ar urma să fie finanțate până la finalul anului fiscal.

Senatorii intenționau inițial să supună acordul la vot joi seara, însă unele aspecte tehnice minore nu au fost soluționate la timp. În aceste condiții, votul este programat pentru vineri. Camera Reprezentanților, care își reia activitatea luni, va trebui ulterior să adopte legislația și să o trimită președintelui pentru promulgare.

În lipsa adoptării rapide a măsurilor, finanțarea mai multor agenții federale va expira la ora 12:01 a.m., sâmbătă. Totuși, impactul imediat este considerat limitat, având în vedere că majoritatea angajaților federali nu lucrează în weekend.

Președintele Donald Trump a îndemnat congresmenii din ambele partide să susțină acordul. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, acesta a declarat: „Singurul lucru care poate încetini țara noastră este un nou blocaj guvernamental lung și dăunător”.

El a adăugat: „Republicanii și democrații din Congres au ajuns la un acord pentru a finanța cea mai mare parte a Guvernului până în septembrie, oferind în același timp o prelungire pentru Departamentul pentru Securitate Internă. Sper că ambele părți vor oferi un vot bipartizan foarte necesar de ‘DA’”.

Anterior anunțului acordului, liderul minorității democrate, Chuck Schumer, a afirmat în Senat:

„Ceea ce a văzut națiunea sâmbătă pe străzile din Minneapolis a fost o abominație morală. Ceea ce face ICE, în afara legii, este o formă de violență sancționată de stat și trebuie să înceteze. Congresul are autoritatea și obligația morală de a acționa”.

Acordul a fost conturat la scurt timp după ce Senatul a respins un pachet de finanțare în valoare de 1.200 de miliarde de dolari, adoptat anterior de Camera Reprezentanților.

Votul a fost de 45 la 55, cu opt republicani alăturându-se democraților în opoziție, sub pragul de 60 de voturi necesare pentru depășirea procedurii de filibuster.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a declarat că se așteaptă ca negocierile dintre Casa Albă și democrați să producă rezultatul necesar pentru adoptarea acordului.

De asemenea, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a confirmat existența unor discuții extinse, menționând că a participat la convorbiri directe cu președintele și liderii din Congres.