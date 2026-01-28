Un judecător din Minnesota i-a cerut șefului ICE să se prezinte în instanță

Judecătorul federal șef din Minnesota a cerut ca șeful interimar al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA să se prezinte personal în instanță vineri, amenințându-l că îl va acuza de sfidare pentru ceea ce judecătorul a descris drept o sfidare repetată a ordinelor judecătorești pe fondul eforturilor agenției de aplicare a legii în stat, potrivit The Washington Post.

„Răbdarea instanței a luat sfârșit”, a scris judecătorul districtual american Patrick J. Schiltz într-un document, citându-l în sala de judecată pe directorul interimar al ICE, Todd M. Lyons. Schiltz a citat mai multe cazuri în care ICE nu a acordat audieri pentru eliberarea pe cauțiune imigranților reținuți, care fuseseră dispuse de instanțe.

„Curtea recunoaște că faptul că a dispus ca șeful unei agenții federale să se prezinte personal este un pas extraordinar”, a scris Schiltz. „Dar amploarea încălcării de către ICE a ordinelor judecătorești este, de asemenea, extraordinară, iar măsuri mai puțin importante au fost încercate și au eșuat”, a mai susținut judecătorul.

Marți nu a fost clar dacă Lyons va respecta ordinul de prezentare sau dacă avocații Departamentului de Justiție vor încerca să blocheze ordinul în instanță. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă al SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Citarea lui Schiltz a fost formulată în urma unui caz care implică un bărbat ecuadorian care rămâne în custodia ICE, în ciuda faptului că judecătorul a ordonat eliberarea sa în urmă cu mai bine de două săptămâni. Judecătorul a declarat că va anula audierea de vineri - și citarea lui Lyons - dacă agenția ar putea dovedi înainte de această dată că migrantul reținut a fost eliberat.

Avocatul bărbatului, Graham Ojala-Barbour, a declarat marți după-amiază că a fost informat de biroul procurorului american din Minneapolis că clientul său a fost eliberat. Dar până seara, avocații guvernului nu depuseseră nicio actualizare la instanță, iar citația lui Lyons de către Schiltz nu fusese oficial anulată.

De la începutul efortului administrației Trump de aplicare a legilor privind imigrația în Minnesota, denumit Operațiunea Metro Surge, cei șapte judecători districtuali americani cu normă întreagă ai statului și o serie de colegi s-au luptat să gestioneze un volum de dosare mult crescut.

Dosarele instanțelor s-au umplut cu sute de cazuri care implică imigranți ilegali care solicită eliberarea din detenția ICE. Numai în această lună, judecătorii federali din Minnesota au soluționat peste 280 de cereri, potrivit unei analize a Washington Post a dosarelor instanțelor din stat. Aceste cifre marchează o creștere abruptă față de lunile anterioare, când numărul acestor cereri ajungea rareori la 10 pe lună.

„A pus o povară enormă asupra personalului instanței noastre și asupra avocaților”, a declarat judecătorul districtual american Eric Tostrud, la o audiere de luni la tribunalul din St. Paul. „Li s-a cerut să răspundă sau să pregătească documente într-un termen scurt. Personalul instanței noastre a lucrat, practic, non-stop.”

Creșterea numărului de dosare a venit în contextul în care instanțele din Minnesota au fost însărcinate și cu audierea unor cazuri mai ample, confruntându-se cu chestiuni juridice spinoase legate de legalitatea creșterii numărului de cazuri și de ancheta privind împușcarea fatală de sâmbătă a lui Alex Pretti, rezident al statului Minnesota, de către Patrula de Frontieră a SUA.

„Cred că este evident că ne aflăm într-o perioadă șocant de neobișnuită”, a declarat luni judecătoarea districtuală americană Kate Menendez, la o audiere privind o cerere din partea autorităților din Minnesota de a restricționa operațiunile ICE în stat.

Cu doar câteva zile mai devreme, Menendez emisese un ordin într-un caz separat prin care interzicea agenților federali desfășurați să rețină sau să utilizeze gaze lacrimogene împotriva agitatorilor care împiedică aplicarea legii, decizie suspendată ulterior de o curte de apel.

Schiltz și ceilalți judecători ai districtului au acuzat ceea ce ei numesc nerespectarea de către administrație a ordinelor lor în cazurile de imigrare și conduita „fără precedent” a procurorilor care insistă să acuze manifestanții care zădărnicesc operațiunile ICE de aplicare a legii în stat.

„În ultima lună, guvernul a făcut o mișcare incontestabilă de a sfida ordinele judecătorești sau cel puțin de a întinde procesul legal până la punctul de rupere, în încercarea de a le refuza cetățenilor străini dreptul la un proces echitabil”, a susținut judecătorul superior districtual american Michael Davis.

O mare parte din conflictul cu judecătorii din Minnesota a fost alimentat de decizia administrației Trump de a anula ani de precedente legale și de a impune detenția obligatorie pentru toți imigranții care riscă deportarea. În întreaga țară, marea majoritate a judecătorilor a decis că cetățenilor străini trebuie să li se ofere șansa de a solicita eliberarea pe cauțiune în așteptarea procedurilor de deportare.

În alte cazuri, Schiltz a menționat în ordinul său de chemare în instanță a lui Lyons luni că unii imigranți cărora li s-au acordat audieri pentru cauțiune de către instanțe au fost ținuți în continuare în detenție sau au fost transportați în afara statului. Schiltz a spus că instanțele au fost „extrem de răbdătoare” cu guvernul pe tot parcursul procesului.

Schiltz și-a exprimat frustrări similare față de creșterea numărului de scrisori federale pe care le-a trimis săptămâna trecută Curții de Apel a SUA pentru cel de-al 8-lea Circuit, cu sediul în St. Louis, care supraveghează problemele care decurg din Minnesota și alte șase state.

„De asemenea, mă confrunt cu o serie de urgențe, inclusiv o carantină la tribunalul din Minneapolis din cauza activităților de protest, sfidarea mai multor hotărâri judecătorești de către ICE și reținerea ilegală a multor deținuți de către ICE (inclusiv, ieri, a unui copil de doi ani)”, a acuzat el.

Această scrisoare a venit după ce procurorii au acuzat trei protestatari de conspirație pentru încălcarea drepturilor constituționale ale enoriașilor la exprimare religioasă după ce aceștia au năvălit într-o biserică.

Avocații Departamentului de Justiție i-au cerut lui Schiltz să anuleze o decizie prin care s-a refuzat arestarea celor acuzați pentru năvălirea în biserică, iar când acesta a refuzat, au mers la Curtea de Apel din Circuitul 8, descriind cazul ca o „urgență de securitate națională”.

Schiltz i-a apărat pe protestatarii care au intrat ilegal în biserică susținând că „cel mai grav comportament acuzat despre oricare dintre ei este că au strigat lucruri oribile la adresa membrilor bisericii”. „Niciunul nu a comis acte de violență”, a mai susținut Schiltz.

Schiltz a mai spus că solicitările Departamentului de Justiție pentru acțiuni imediate au venit în timp ce lucra de acasă și avea grijă de fiul său adult, care are dizabilități mintale.