Uciderea a doi americani în Minneapolis. Trump acuză democrații. Obama face un apel la trezire, indiferent de partid

Preşedintele american Donald Trump a atribuit duminică responsabilitatea morţii a doi americani, ucişi de poliţie la Minneapolis, liderilor democraţi ai oraşelor şi statelor care refuză să se conformeze măsurilor sale stricte privind imigraţia.

„Din păcate, doi cetăţeni americani şi-au pierdut viaţa din cauza acestui haos provocat de democraţi”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

El a adăugat că agenţii însărcinaţi cu aplicarea legii federale şi a imigraţiei au o slujbă dificilă, dar că americanii se aşteaptă ca aceştia să respecte legea şi să coopereze cu autorităţile statale şi locale pentru a menţine siguranţa publică. „Nu este ceea ce vedem la Minnesota. De fapt, vedem opusul”, a mai spus Trump. .

Fostul preşedinte Barack Obama a calificat moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis sâmbătă de agenţi federali la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare”.

„Este un apel la trezire către orice american, indiferent de partid, pentru că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai mult atacate”, a scris Obama într-un comunicat citat de AFP.

Democratul a îndemnat cetăţenii să se ridice împotriva injustiţiei, să protejeze libertăţile fundamentale şi să facă guvernul să dea socoteală, afirmând că administraţia actuală încearcă să „facă situaţia să escaladeze”.

O recție a venit și din partea lui Bill. Clinton. „Depinde de noi toţi cei care credem în promisiunea democraţiei americane să ne ridicăm şi să ne exprimăm opiniile", a declarat duminică fostul preşedinte democrat Bill Clinton, adăugând că administraţia Trump "ne-a minţit" în legătură cu cele două decese.

Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani care lucra la o unitate de terapie intensivă a unui spital pentru veterani, a fost împuşcat mortal sâmbătă în timpul unei manifestaţii împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).

Moartea sa vine la mai puţin de trei săptămâni după cea a unei americance, Renee Good, care s-a împotrivit serviciului de imigrare în acelaşi oraş din nordul ţării.