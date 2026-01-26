International

Uciderea a doi americani în Minneapolis. Trump acuză democrații. Obama face un apel la trezire, indiferent de partid

Comentează știrea
Uciderea a doi americani în Minneapolis. Trump acuză democrații. Obama face un apel la trezire, indiferent de partidSursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Preşedintele american Donald Trump a atribuit duminică responsabilitatea morţii a doi americani, ucişi de poliţie la Minneapolis, liderilor democraţi ai oraşelor şi statelor care refuză să se conformeze măsurilor sale stricte privind imigraţia.

„Din păcate, doi cetăţeni americani şi-au pierdut viaţa din cauza acestui haos provocat de democraţi”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

El a adăugat că agenţii însărcinaţi cu aplicarea legii federale şi a imigraţiei au o slujbă dificilă, dar că americanii se aşteaptă ca aceştia să respecte legea şi să coopereze cu autorităţile statale şi locale pentru a menţine siguranţa publică. „Nu este ceea ce vedem la Minnesota. De fapt, vedem opusul”, a mai spus Trump. .

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Barack Obama: Multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai mult atacate

Fostul preşedinte Barack Obama a calificat moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis sâmbătă de agenţi federali la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare”.

Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați
Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați
Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident
Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident

„Este un apel la trezire către orice american, indiferent de partid, pentru că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai mult atacate”, a scris Obama într-un comunicat citat de AFP.

Barak Obama

Barak Obama. Sursa foto: Arhiva EVZ

Democratul a îndemnat cetăţenii să se ridice împotriva injustiţiei, să protejeze libertăţile fundamentale şi să facă guvernul să dea socoteală, afirmând că administraţia actuală încearcă să „facă situaţia să escaladeze”.

O recție a venit și din partea lui Bill. Clinton. „Depinde de noi toţi cei care credem în promisiunea democraţiei americane să ne ridicăm şi să ne exprimăm opiniile", a declarat duminică fostul preşedinte democrat Bill Clinton, adăugând că administraţia Trump "ne-a minţit" în legătură cu cele două decese.

Alex Pretti era asitent medical și avea 37 de ani

Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani care lucra la o unitate de terapie intensivă a unui spital pentru veterani, a fost împuşcat mortal sâmbătă în timpul unei manifestaţii împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE).

Moartea sa vine la mai puţin de trei săptămâni după cea a unei americance, Renee Good,  care s-a împotrivit serviciului de imigrare în acelaşi oraş din nordul ţării.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:00 - Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați
07:54 - Traficul complet blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident
07:48 - Florian Coldea contestă sechestrul asupra bunurilor. Răspunsul primit de la o judecătoare CAB
07:43 - Accident naval în Filipine. 15 morți și zeci de oameni care încă lipsesc
07:32 - Iarna deciziilor importante. Zodiile aflate sub influențe astrale favorabile
07:29 - Superliga. Rezultatele etapei a 23-a și clasamentul actualizat. Meciurile de luni

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale