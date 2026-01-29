Acordul Uniunii Europene cu India provoacă nemulțumire în administrația americană

Un oficial de rang înalt al administrației americane a criticat public decizia Uniunii Europene de a încheia un acord comercial major cu India, afirmând că acest demers reflectă prioritizarea intereselor economice în detrimentul sprijinului pentru Ucraina, potrivit The Economic Times.

Declarațiile au fost făcute în contextul unor tensiuni comerciale mai ample între Statele Unite și partenerii săi internaționali, pe fondul sancțiunilor impuse Rusiei și al politicilor tarifare divergente.

Scott Bessent a declarat miercuri, într-un interviu acordat postului CNBC, că este „dezamăgit” de decizia Europei de a finaliza un acord comercial cu India. Potrivit acestuia, unele state europene au achiziționat produse rafinate în India realizate din petrol rusesc supus sancțiunilor internaționale.

„Ei ar trebui să facă ceea ce este mai bine pentru ei înșiși, dar vă pot spune că europenii mi se par foarte dezamăgitori”, a afirmat Bessent.

Acesta a adăugat că refuzul Uniunii Europene de a se alătura Statelor Unite în impunerea unor tarife mai mari asupra bunurilor indiene a fost influențat de negocierile comerciale separate purtate cu New Delhi.

Uniunea Europeană a finalizat marți un acord comercial cu India, după negocieri îndelungate. Documentul are ca obiectiv stimularea comerțului bilateral și reducerea dependenței blocului comunitar de Statele Unite, în contextul intensificării tensiunilor comerciale globale.

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, acordul va elimina sau reduce tarifele pentru 96,6% din bunurile tranzacționate, raportat la valoare.

Autoritățile europene estimează că exporturile UE către India se vor dubla până în anul 2032, iar companiile europene vor economisi aproximativ 4 miliarde de euro anual din taxe vamale.

Bessent a susținut că acest acord explică de ce Bruxelles-ul nu a susținut decizia Washingtonului de a impune, anul trecut, tarife suplimentare de 25% asupra importurilor din India, măsură menită să reducă achizițiile de petrol rusesc.

„Europenii nu au fost dispuși să ni se alăture, iar acum se vede că motivul a fost dorința de a încheia acest acord comercial”, a declarat oficialul american.

„De fiecare dată când auziți un european vorbind despre importanța poporului ucrainean, amintiți-vă că au pus comerțul înaintea poporului ucrainean.”

Declarațiile vin pe fondul unor relații tensionate între Statele Unite și mai multe țări europene, după ce președintele Donald Trump a amenințat anterior cu majorarea tarifelor pentru anumite importuri europene.

Deși aceste amenințări au fost ulterior retrase, ele au generat incertitudine privind viitorul relațiilor comerciale transatlantice.

Oficialii americani și-au exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de faptul că UE nu a implementat reducerile tarifare promise în cadrul unui acord-cadru convenit cu Washingtonul în luna iulie.

Situația a fost amplificată în această săptămână, după ce Statele Unite au majorat taxele vamale pentru importurile din Coreea de Sud, invocând întârzieri în ratificarea unui acord comercial similar.