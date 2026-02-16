Noi probleme pentru rețeaua X. O pană a afectat și siteul, și aplicația

Rețeaua socială X a avut noi probleme tehnice, astăzim afectații fiind zeci de mii de utilizatori. Nici siteul, nici aplicația nu au putut să fie accesate de internauți, după cum arăta downdetector.com.

Luni, au existat 42.000 de semnalări legate de defecțiunea rețelei. Nu a existat și un răspuns al celor de la X, în care să se explice cauza căderii. Mari probleme au mai fost și în luna ianuarie, nici atunci reprezentanții platformei nu au făcut un anunț legat de cauzele defecțiunii. Luna trecută au existat peste 60.000 de raportări legate de incidentul tehnic. Azi, numărul utilizatorilor care s-au plâns a fost de aproximativ 42.000.

Anul trecut, în ziua de 10 martie, rețeaua X a avut mai multe probleme. Numărul total al incidentelor semnalate a ajuns la 40.000 în cursul dimineții în SUA, iar peste 10.800 de utilizatori din Marea Britanie au raportat, de asemenea, probleme de acces la platformă.

Altfel, la începutul acestui an, Uniunea Europeană a intensificat investigația privind platforma X, deținută de Elon Musk, în urma apariției unor imagini sexuale explicite cu copii generate cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuite pe rețeaua socială.

Conform unui purtător de cuvânt al Comisiei, X este obligată să conserve aceste materiale cel puțin până la sfârșitul anului. Măsura reflectă preocupările autorităților europene cu privire la respectarea legislației UE în domeniul tehnologiei digitale.

În prezent, utilizatorii platformei X pot solicita chatbot-ului Grok să genereze imagini cu tentă sexuală în care apar persoane reale. Numeroase exemple de astfel de solicitări, în care conținut sexual este introdus în imagini obișnuite ale unor oameni, circulă pe platformă.â

În multe cazuri, Grok a răspuns pozitiv acestor cereri, generând și distribuind imaginile respective.