Ministerul Justiției publică listele pentru șefia marilor parchete. Interviurile au loc între 23 și 26 februarie, decizia finală e la Nicușor Dan

Ministerul Justiției publică luni listele cu procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și programarea interviurilor pentru conducerea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urmă cu o săptămână au fost anunțați candidații înscriși la concurs. Potrivit calendarului procedurii de selecție, între 23 și 26 februarie, procurorii vor susține un interviu în fața ministrului Justiției și a unei comisii, iar în 2 martie rezultatele vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justiției. În aceeași zi, ministrul va înainta propunerile Secției pentru procurori a CSM pentru emiterea avizului consultativ. Decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan.

Actualul procuror-șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al procurorului general al României. Procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog s-a înscris atât pentru funcția de procuror general, cât și pentru șefia DIICOT, iar actualul procuror general Alex-Florin Florența candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-au înscris Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Pentru funcția de adjunct al procurorului general candidează Marius I. Voineag, procuror-șef al DNA.

Pentru funcția de procuror-șef al DNA s-au înscris Tatiana Toader, procuror-șef adjunct al DNA, Vlad Grigorescu, procuror în cadrul DIICOT, și Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcția de procuror-șef adjunct al instituției.

Pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA candidează Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare din cadrul DNA, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Pitești.

Pentru funcția de procuror-șef al DIICOT s-au înscris Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT candidează Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, Alex-Florin Florența, procuror general al României, Claudia-Ionela Curelaru, procuror-șef adjunct al DIICOT, Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Între 23 și 26 februarie, candidații vor susține interviul în fața ministrului Justiției și a unei comisii. Interviul va consta în prezentarea proiectului privind exercitarea atribuțiilor funcției pentru care candidează, verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, precum și evaluarea modului în care candidatul se raportează la valorile profesiei și ale funcției vizate.

Rezultatele selecției vor fi publicate în 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiției. În aceeași zi, ministrul va înainta propunerile motivate Secției pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. Ulterior, propunerile vor fi transmise președintelui Nicușor Dan, care va lua decizia finală.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că legea stabilește clar competențele în această procedură.

„Legea este foarte clară. Domnul președinte al României, care este vectorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate, este și decidentul în această situație. Cu alte cuvinte, simplu spus, domnul președinte va stabili cine va conduce marile parchete în viitor”, a afirmat ministrul.

Referitor la faptul că el face nominalizările care vor fi transmise la Cotroceni după avizul CSM, Marinescu a spus că procedura este construită astfel încât să nu existe un caracter discreționar.

„Există un filtru foarte important care este acela al secției de procurori din cadrul CSM și există, bineînțeles, decizia finală a domnului președinte. Sigur că avem comunicare instituțională și cooperare instituțională cu Administrația Prezidențială. Întotdeauna am spus că viziunea mea în exercitarea demnității publice este aceea a unei cooperări loiale între instituții și autorități cu exercitarea atribuțiilor și competențelor în limitele constituționale și legale. Îmi doresc să fie, cel puțin în ceea ce privește Ministerul Justiției, o procedură competitivă în litera și în spiritul legii, transparentă, nepolitizată și propunerile noastre să reflecte cea mai bună evaluare pe care am putut să o facem”, a declarat ministrul Justiției.

Potrivit Ministerului Justiției, pot fi numiți în funcțiile de conducere procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcția de procuror sau judecător, îndeplinită până la data ultimei zile a termenului de înscriere.

De asemenea, nu pot fi numiți în aceste funcții procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența exercitarea atribuțiilor cu obiectivitate și imparțialitate, potrivit art. 144 alin. (2) din Legea nr. 303/2022.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că printre candidați se află „persoane foarte interesante” și s-a declarat optimist în privința impactului asupra activității parchetelor.

„Mi se pare că sunt, și vorbesc cât se poate de serios, mi se pare că sunt niște oameni foarte interesanți printre ei. Am văzut și comentarii în spațiul public, nu sunt de aceeași opinie, dimpotrivă, e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante și eu sunt optimist că ele vor dinamiza”, a declarat șeful statului.

El a evitat să comenteze punctual numele candidaților și a respins speculațiile privind candidatura lui Marius Voineag: „Mi se pare o speculație fără niciun fundament că un om care poate, eventual, o să fie adjunct la o instituție o să poată controla o altă instituție, asta mi se pare fără niciun fel de fundament”.