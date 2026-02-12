Robert Negoiță scapă de controlul judiciar și revine la Primăria Sectorului 3 după decizia Tribunalului București

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, își poate relua atribuțiile în administrația locală după ce Tribunalul București a admis plângerea formulată împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procurorii anticorupție. Decizia instanței, pronunțată joi, este definitivă și anulează interdicția care îl împiedica pe edil să își exercite funcția.

Măsura controlului judiciar fusese impusă de Direcția Națională Anticorupție pe 5 februarie, într-un dosar care vizează construirea unor străzi fără avize legale, inclusiv în zone traversate de conducte de gaze. În cadrul aceleiași decizii, primarul fusese obligat să depună o cauțiune de 800.000 de lei și să nu își exercite atribuțiile de primar pe durata anchetei.

Prin hotărârea Tribunalului București, aceste restricții au fost eliminate, iar Robert Negoiță se poate întoarce la conducerea Primăriei Sectorului 3.

Ancheta procurorilor anticorupție are în centru modul în care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din fonduri publice, un drum pe un teren privat deținut de fratele primarului, Ionuț Negoiță, implicat într-un proiect imobiliar în acea zonă.

Potrivit datelor din dosar, este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru realizat în spatele Halei Laminor, care asigură accesul către zona în care companiile lui Ionuț Negoiță intenționează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea stației de metrou Republica.

Procurorii au deschis dosarul penal la 22 august 2025 pentru suspiciuni de abuz în serviciu. Aceștia au reținut că edilul ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi pe un teren privat aparținând fratelui său, folosind resurse ale administrației locale.

Ulterior, ancheta a fost extinsă. La 20 noiembrie 2025, DNA a anunțat extinderea urmăririi penale tot pentru abuz în serviciu, reținând că, începând cu anul 2018, ar fi fost construite și asfaltate 11 străzi din Sectorul 3 fără autorizații de construire și fără avizele obligatorii de la compania Transgaz.

Procurorii au subliniat că aceste lucrări ar fi generat riscuri serioase pentru siguranța locuitorilor, deoarece unele drumuri ar fi fost realizate deasupra conductelor de gaze naturale.

Cazul a intrat în atenția autorităților după publicarea, anul trecut, a unei investigații jurnalistice realizate de Recorder. Materialul documenta modul în care resursele administrației locale ar fi fost folosite pentru realizarea unei infrastructuri rutiere pe terenuri private.

Potrivit investigației, drumul construit ar fi facilitat dezvoltarea unui proiect imobiliar privat, iar asfaltarea ar fi fost realizată cu fonduri publice. Jurnaliștii au descris situația drept o intervenție a administrației locale în beneficiul unei investiții private.

Această investigație a stat la baza sesizărilor care au condus la deschiderea dosarului penal de către procurorii anticorupție.

Pe perioada controlului judiciar, Robert Negoiță nu a avut voie să își exercite funcția de primar. Această interdicție a avut impact direct asupra conducerii Primăriei Sectorului 3, atribuțiile administrative fiind preluate temporar de alți reprezentanți ai instituției.

Controlul judiciar este o măsură preventivă care poate fi dispusă în timpul urmăririi penale pentru a limita anumite activități ale unei persoane investigate, fără a implica privarea de libertate.

Revocarea acestei măsuri nu înseamnă închiderea dosarului penal și nici finalizarea investigației, ci doar faptul că instanța a considerat că restricțiile nu mai sunt necesare în acest moment.

Deși instanța a decis revocarea controlului judiciar, cercetările în dosar continuă. Procurorii analizează documentele administrative, contractele de lucrări și modul în care au fost realizate intervențiile asupra infrastructurii rutiere din Sectorul 3.

Dosarul vizează atât construirea drumului realizat pe terenul fratelui primarului, cât și alte lucrări de infrastructură despre care procurorii susțin că ar fi fost realizate fără respectarea procedurilor legale.

În centrul anchetei se află suspiciunea că lucrările ar fi fost executate fără autorizații de construire și fără avizele tehnice obligatorii, inclusiv cele referitoare la rețelele de transport al gazelor naturale.

Prin hotărârea Tribunalului București, Robert Negoiță își poate relua activitatea la Primăria Sectorului 3, în timp ce investigația penală își urmează cursul.

Decizia este definitivă și nu poate fi contestată, ceea ce înseamnă că primarul își poate exercita atribuțiile fără restricțiile impuse anterior.