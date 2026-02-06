Politica

Adrian Cocoș, noul primar al Sectorului 3. Negoiță a fost înlocuit

Adrian Cocoș, noul primar al Sectorului 3. Negoiță a fost înlocuitRobert Negoiță. Sursa foto: INQUAM/Malina Norocea
Adrian Cocoș, viceprimarul PSD al Sectorului 3, va prelua temporar atribuțiile de primar după ce Robert Negoiță a fost împiedicat de procurorii DNA să își exercite funcția în cadrul controlului judiciar într-un dosar penal pentru abuz în serviciu, potrivitBuletin.de.

Adrian Cocoș va prelua funcția lui Negoiță

Măsura se aplică conform unei decizii a Consiliului Local, care prevede că unul dintre viceprimari preia conducerea executivă în astfel de situații.

Cocoș, în vârstă de 32 de ani, și-a construit experiența politică în administrația locală, trecând de la funcția de consilier local și urmând parcursul lui Negoiță. În trecut, a făcut parte din Partidul București 2020, revenind ulterior în PSD, unde ocupă funcția de vicepreședinte al filialei București. În 2024, el a fost reales în Consiliul Local pe listele unei alianțe PSD‑PNL.

sector 3

Sursa: Arhiva EVZ

Negoiță, suspendat din funcția de primar

Dosarul care îl implică pe Negoiță vizează mai multe lucrări de infrastructură realizate în Sectorul 3, inclusiv asfaltări și drumuri construite fără autorizații sau avize legale.

Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Posibil abuz de poziție dominantă la CFR. Consiliul Concurenței a deschis o investigație
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 
Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 

Unele dintre acestea au fost executate pe terenuri private aparținând fratelui său, dezvoltatorul imobiliar Ionuț Negoiță. Procurorii DNA au motivat interdicția de a ocupa funcția de primar prin complexitatea cazului și legătura directă dintre atribuțiile oficiale și faptele investigate.

Ce spune Robert Negoiță

Robert Negoiță a transmis un mesaj către cetățeni, mulțumind pentru sprijinul primit și explicând restricțiile impuse.

„Înainte de orice vreau să mulțumesc pentru mesajele de susținere. Mă ajută enorm, nu e un moment ușor. Cu regret, în această perioadă nu o să mai pot să preiau sesizări. Nu mă mai pot implica direct în rezolvarea problemelor voastre pentru că am interdicție.

Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal în urma votului. Vom regla aceste lucruri săptămâna viitoare în instanță”, a spus Negoiță.

În această perioadă, Adrian Cocoș va coordona activitatea Primăriei Sector 3, asigurând funcționarea serviciilor publice și gestionarea responsabilităților administrative până la clarificarea situației juridice a primarului.

2
Proiecte speciale