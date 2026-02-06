Robert Negoiță, interceptat de DNA. Stenograme din dosar: Șmecherii nu țin forever

Robert Negoiță este vizat de o anchetă a DNA după ce procurorii au descoperit că primarul Sectorului 3 a ordonat asfaltarea mai multor străzi fără documentația legală necesară și fără avize de la Transgaz, punând în pericol locuitorii sectorului, potrivit Mediafax.

Ancheta, începută în august 2025, a arătat că 11 drumuri au fost construite sau modernizate ilegal, unele chiar peste conductele magistrale de gaze. DNA a obținut mandate de supraveghere tehnică pentru primar și apropiații săi și au făcut publice mai multe interceptări:

„Se întâmplă nenorocire ca la Rahova și dai dracu de belea”, avertiza un apropiat al primarului, Florentin Corbuleanu, referindu-se la lucrările efectuate peste magistralele Transgaz. „Să vină ăștia să întrebe de dosare… Ai văzut adresa Transgazului? Au pus pe Transgaz și altele pe domeniul privat… Bă, dar o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, e privat!”, continua Corbuleanu într-o altă discuție interceptată.

Interceptările mai arată implicarea directă a primarului în gestionarea lucrărilor: Robert Negoiță îi transmitea unui angajat: „Vreau să refacem str. Vlădesei chiar azi, nu mai terminăm canalizarea, că nu se poate ridica gunoiul din cauza noroiului. Începem asfaltarea imediat!”

Un alt angajat: „Am început lucrările, șefule, dar trebuie să respectăm proiectul.” Primarul: „Nu, oprește canalizarea, prioritate are strada. Locuitorii trebuie să circule.” „Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat… când treci peste țevi de gaze și cabluri electrice, trebuie să le protejezi. Dacă nu faci beton sau protecție, riști nenorocire. Șmecherii nu țin forever”, mai avertiza Corbuleanu.

DNA susține că primarul a ignorat avertismentele Comitetului pentru Situații de Urgență, care calificase lucrările drept „situație de urgență cu potențial de afectare a vieții și securității populației”. În același timp, SC Future Business Ideas SRL, firmă controlată de fratele său, a obținut un avantaj necuvenit, iar Sectorul 3 a înregistrat un prejudiciu de peste 902.000 de lei pentru materiale, utilaje și resursele umane folosite.

În postările de pe TikTok, primarul promova asfaltările ca fiind necesare: „Este o mare nevoie de aceste drumuri. Doamne Ajută!”, deși terenurile erau private și fără autorizații complete.

Pe lângă Negoiță, ancheta vizează șase angajați ai primăriei și nepotul său, Fabian Albert Manolache, pentru complicitate la abuz în serviciu. Ca măsură preventivă, primarul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să-și exercite funcția, fiind obligat să plătească o cauțiune de 800.000 de lei.

DNA atrage atenția că lucrările ilegale nu doar că au adus foloase necuvenite, dar au generat și un risc real de explozie, iar angajații primăriei aplicau ordinele primarului chiar și fără respectarea procedurilor legale.