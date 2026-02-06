Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Sunt vizate fapte de corupție

Din cuprinsul articolului Percheziții DNA la Primăria și Poliția Locală din Sectorul 5

Direcția Națională Anticorupție desfășoară, vineri dimineața, percheziții la Primăria Sectorului 5, potrivit televiziunilor de știri. În dosar ar fi vizați city-managerul și arhitectul șef, pentru presupuse fapte de corupție.

Procurorii DNA i-ar viza pe city manager-ul Sectorului 5 din Capitală, Iulian Cârlogea, și pe arhitectul șef al primăriei Sectorului 5, dar și pe câțiva polițiști locali.

În legătură cu toți aceștia s-ar desfășura percheziții. Este vorba despre 5 descinderi, la domiciliile celor vizați în cauză, într-un dosar instrumentat de Secția a doua din DNA, cea care anchetează fapte de corupție și fapte asimilate faptelor de corupție.

Se pare că anchetatorii au obținut mandate de percheziție de la judecătorul de drepturi și libertăți într-un dosar în care sunt anchetate fapte de dare și luare de mită, precum și trafic de influență și fals intelectual.

De asemenea, potrivit surselor judiciare, s-ar desfășura percheziții la biroul arhitectului șef din Primăria Sectorului 5 și la sediul Poliției Locale din sector.