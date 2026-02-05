Justitie Breaking news

Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă

Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță e cel vizat de anchetă
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară, joi dimineața, percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3. Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, este cel vizat de anchetă, potrivit Mediafax.

Robert Negoiță, bănuit de fapte de corupție

Primarul Robert Negoiță (PSD) este suspectat de DNA de săvârșirea mai multor fapte de corupție. Procurorii au deschis urmărirea penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu.

Negoiță este bănuit că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul imobiliar Ionuț Negoiță.

Acuzațiile au apărut și într-o anchetă Recorder publicată în august 2025. Atunci, jurnaliștii au scris că, sub coordonarea primarului sectorului 3, muncitorii Primăriei au construit de la zero, un drum de 1 kilometru, în spatele Halei Laminor din București, și l-au și asfaltat – pe un teren care era, la acea vreme, proprietatea lui Ionuț Negoiță, fratele primarului, prin societatea Future Business Ideas SRL.

Se știe că fratele primarului, Ionuț Negoiță, ridica la acea vreme un complex rezidențial în zonă.

Legea nu permite ca autoritățile centrale și locale să finanțeze sau să reabiliteze drumuri aflate în proprietate privată, ci doar pe cele aflate pe terenuri din domeniul public.

Cum a interpretat Robert Negoiță acuzațiile

Primarul Robert Negoiță a recunoscut, atunci, că relatarea era corectă, dar a spus că, deși „este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public”, jurnaliștii au abordat problema greșit.

„Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”, a spus Robert Negoiță.

Procurorii DNA s-au sesizat din oficiu după publicarea matrerialului. Anchetatorii au ridicat de-a lungul timpului diverse documente.

DNA

DNA. Sursa foto: Facebook

Primarul Sectorului 3 ar putea fi dus la audieri după percheziții

Joi dimineața, procurorii DNA au decis să facă percheziții în toate locurile în care primarul Robert Negoiță desfășoară activități.

După percheziții, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, va fi adus la sediul DNA, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax.

Robert Negoiță, în vârstă de 54 de ani, conduce PSD Sector 3 și este primar al sectorului din 10 iunie  2012. El se află al patrulea mandat de primar în sectorul 3, fiind reales în iunie 2024 cu 53,94% (82.381 de voturi).

