Acuzațiile DNA împotriva lui Robert Negoiță. Alte șase persoane sunt cercetate 

Procurorii DNA afirmă că edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, ar fi produs un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei, după ce ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură. Totodată, acesta ar fi dispus realizarea unor lucrări de reparații, amenajare sau construcție pe 11 străzi, fără documentele legale și avizele necesare, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz.

DNA a anunțat, vineri, că procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au decis punerea în mișcare a acțiunii penale și aplicarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pentru 60 de zile, începând din 5 februarie, față de Robert Sorin Negoiță, primarul Sectorului 3 al Municipiului București. Acesta este cercetat pentru abuz în serviciu, inclusiv în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Negoiță are obligația ca, în termen de 10 zile, să depună o cauțiune de 800.000 de lei, sumă care va fi consemnată pe numele său la dispoziția DNA.

De asemenea, procurorii au decis continuarea urmăririi penale față de Tania-Gabriela Ușurelu, director al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri din Primăria Sectorului 3, Gheorghe Pătru, director adjunct al aceleiași direcții, Dana-Florinela Chelza, șef al Serviciului Ridicări Topografice și Avize, Adrian-Nicolae Petre, funcționar în direcție, precum și față de M.A.F., administrator al SC Future Business Ideas SRL. Toți sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu, în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit DNA, în vara anului 2025, Robert Sorin Negoiță, în calitate de primar al Sectorului 3, „şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale”, după ce ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren privat, fără documentația necesară și fără autorizațiile și avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor.

„Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane şi ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului”, au anunțat procurorii.

În realizarea acestor activități, Negoiță ar fi fost sprijinit de cei patru suspecți, funcționari publici, care ar fi întocmit și semnat documente și acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire și asfaltare a drumurilor.

Totodată, între noiembrie 2017 și decembrie 2025, Negoiță, în aceeași calitate, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, după ce ar fi dispus realizarea unor lucrări de construire pe raza Sectorului 3, pe 11 străzi.

Acestea ar fi inclus reparații ale drumurilor existente, amenajarea unor drumuri noi, lucrări de pietruire, asfaltare și realizarea de sensuri giratorii, în lipsa documentațiilor legale necesare investițiilor publice și executării lucrărilor de construcții.

„Totodată, lucrările ar fi fost realizate fără obţinerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul reţelei de gaze (Transgaz), pentru intervenţii efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecţie ale acestora. Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate şi utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum şi ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonele respective”, au transmis procurorii.

Pe durata controlului judiciar, Negoiță are mai multe obligații, printre care: să se prezinte ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA și să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanță.

De asemenea, acesta nu are voie să se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 și nici să exercite funcția de primar al Sectorului 3 București, în legătură cu care sunt investigate faptele.

„Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, au mai anunțat procurorii.