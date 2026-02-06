Justitie

Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță

Robert Negoiță. Sursa foto: INQUAM/Malina Norocea
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a transmis pe Facebook că se află într-o perioadă dificilă și a mulțumit pentru mesajele de susținere primite. El a anunțat că nu mai poate prelua sesizări sau să se implice direct în rezolvarea problemelor cetățenilor, ca urmare a unei măsuri dispuse de procurorii DNA.

Mesajul lui Robert Negoiță

„Înainte de orice vreau să mulțumesc pentru mesajele de susținere. Mă ajută enorm, nu e un moment ușor. Cu regret, în această perioadă nu o să mai pot să preiau sesizări. Nu mă mai pot implica direct în rezolvarea problemelor voastre pentru că am interdicție.

Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal în urma votului. Vom regla aceste lucruri săptămâna viitoare în instanță”, a spus Negoiță.

A fost suspendat din funcție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au stabilit, după șase ore de audieri, ca primarul să fie suspendat temporar din funcție pe durata controlului judiciar. Decizia a fost luată de Secția a II-a și include o cauțiune de 800.000 de lei.

Robert Negoiță, interceptat de DNA. Stenograme din dosar: Șmecherii nu țin forever
Artista AI Lolita Cercel, din România, a ajuns vedetă în presa internațională
Măsura a fost justificată de procurori prin complexitatea cazului, care implică atribuțiile de primar și posibila implicare a unor angajați ai Primăriei Sector 3 în activități ilegale. Negoiță este acuzat oficial de abuz în serviciu și se află sub control judiciar în urma unor percheziții efectuate în 11 locații din București și județul Ilfov, urmate de audieri extinse.

DNA

DNA, Sursă foto: Facebook

Acuzații de corupție

Secția a II-a a DNA investighează fapte presupuse a fi comise în perioada 2017–2025, considerate infracțiuni asimilate celor de corupție.

„Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale”, a precizat DNA.

Un caz particular vizat în anchetă îl leagă pe primar de construirea unui drum finanțat din bani publici, care ar fi avut ca beneficiar fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

11:36 - Negoiță, după ce a fost suspendat din funcție din cauza anchetei DNA: Vom regla lucrurile în instanță
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
