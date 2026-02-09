Cine va conduce Parchetul General, DNA și DIICOT. Lista candidaților

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, s-a înscris în competiția pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului general, fiind singurul candidat pentru acest post. În același timp, actualul procuror general al României, Alex Florența, candidează pentru o funcție de adjunct al șefului DIICOT. Decizia finală privind numirea conducerii marilor parchete va aparține președintelui Nicușor Dan.

Pentru cele șase funcții scoase la concurs în cadrul Parchetului General, DNA și DIICOT s-au înscris, în total, 19 candidați, a anunțat luni Ministerul Justiției. Dintre aceștia, zece vizează funcțiile de procuror general, procuror-șef al DNA și procuror-șef al DIICOT. Cel mai mare interes este pentru conducerea DIICOT, unde candidează inclusiv actuala șefă a instituției, Alina Albu.

Pentru funcția de procuror general al României, ocupată în prezent de Alex Florența, s-au înscris doi procurori, iar pentru postul de adjunct al procurorului general există un singur candidat, respectiv Marius Voineag.

Pentru funcția de procuror-șef al DNA au fost depuse trei candidaturi, același număr fiind înregistrat și pentru funcțiile de adjuncți ai acestei structuri. Cele mai multe dosare au fost depuse pentru pozițiile de conducere din cadrul DIICOT.

Pentru funcția de procuror general al României s-au înscris Cristina Chiriac, procuror șef serviciu la DNA – Serviciul Teritorial Iași, și Bogdan Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului Militar al Tribunalului București. Pentru funcția de adjunct al procurorului general candidează Marius Voineag, actualul șef al DNA.

La funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și-au depus candidaturile Tatiana Toader, procuror șef adjunct al DNA, Vlad Grigorescu, procuror în cadrul DIICOT, și Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcția de procuror șef adjunct al instituției. Pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA candidează Mihai Prună, procuror în Parchetul General – Secția de urmărire penală, Marinela Mincă, procuror șef al Secției judiciare din DNA, și Marius-Ionel Ștefan, procuror șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Pitești.

Pentru conducerea DIICOT s-au înscris Ioana-Bogdana Albani, procuror șef serviciu în cadrul structurii centrale a DIICOT, Antonia Diaconu, procuror șef serviciu la DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron, procuror șef serviciu la DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Pentru funcțiile de procuror-șef adjunct al DIICOT candidează Aurel-Cristian Lazăr, procuror la DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, Alex-Florin Florența, procuror general al României, Claudia-Ionela Curelaru, procuror șef adjunct al DIICOT, Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Procedura de selecție pentru numirea conducerii marilor parchete a fost declanșată de Ministerul Justiției în urmă cu o lună și se desfășoară în perioada 8 ianuarie – 2 martie. Sunt vizate funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, vacantă din 31 martie 2026, adjunct al procurorului general, vacantă din 29 iunie 2026, procuror-șef al DNA, vacantă din 31 martie 2026, două funcții de procuror-șef adjunct al DNA, precum și funcțiile de procuror-șef al DIICOT, vacantă din 14 aprilie 2026, și două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT.

După verificarea condițiilor legale și validarea candidaturilor, în perioada 23–26 februarie, candidații vor susține interviuri în fața comisiei constituite la Ministerul Justiției, interviuri care vor fi transmise în direct pe pagina de Facebook a instituției. Comisia de evaluare va fi formată din ministrul Justiției, Radu Marinescu, doi reprezentanți ai ministerului, doi procurori desemnați de Secția pentru procurori a CSM, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, un specialist în management desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de Management și un psiholog din cadrul CSM sau al parchetelor.

Rezultatele interviurilor vor fi publicate pe 2 martie, dată la care Ministerul Justiției va transmite propunerile către CSM. În cazul unui aviz pozitiv, acestea vor ajunge la președintele Nicușor Dan, care poate accepta sau refuza motivat propunerile, decizia urmând să fie luată în termen de cel mult 60 de zile.

În prezent, funcția de procuror general este ocupată de Alex Florența, conducerea DNA este asigurată de Marius Voineag, iar DIICOT este condus de Alina Albu.