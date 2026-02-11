Justitie

Radu Marinescu, despre pensiile magistraților: Fiecare termen trebuie justificat. CCR are două opțiuni

Comentează știrea
Radu Marinescu, despre pensiile magistraților: Fiecare termen trebuie justificat. CCR are două opțiuniRadu Marinescu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat miercuri, pentru a cincea oară, luarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților. Noul termen de deliberare a fost stabilit pentru 18 februarie. Amânarea a fost motivată de necesitatea ca judecătorii să studieze documentele depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe 10 februarie 2026.

Potrivit solicitării ÎCCJ, legea privind pensiile magistraților ar putea trata magistrații discriminatoriu față de alte categorii de beneficiari și ar putea diminua siguranța financiară a acestora sub nivelul adecvat. Înalta Curte a cerut, de asemenea, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru clarificarea compatibilității între normele naționale și legislația europeană.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: „În prezent, chestiunea este în afara sferei executive”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat că nu există un termen fix pentru realizarea actului de justiție, dar că fiecare termen într-o procedură trebuie justificat și să reflecte o activitate concretă, oferind o perspectivă clară asupra procesului:

„Din perspectiva strict a competențelor mele, ca ministru al Justiției, răspunsul la întrebarea ce a făcut guvernul sau coaliția este evident. Acest obiectiv din programul de guvernare a fost transformat într-un proiect de lege la care am contribuit ca coinițiator, a fost adoptat în ședința de guvern și, prin mecanismul asumării răspunderii, a devenit lege în Parlament. În prezent, chestiunea este în afara sferei executive, fie prin Ministerul Justiției, fie în sfera judiciară, deoarece Curtea Constituțională este un organism independent”.

Creditele de consum intră sub reguli europene mai stricte. Ce se schimbă cu adevărat pentru români în 2026
Creditele de consum intră sub reguli europene mai stricte. Ce se schimbă cu adevărat pentru români în 2026
Gigi Becali e de acord cu varianta Gică Hagi la națională. Nu mai suflă nimeni
Gigi Becali e de acord cu varianta Gică Hagi la națională. Nu mai suflă nimeni

„CCR are două opțiuni”

Radu Marinescu a mai explicat că, deși nu face parte din CCR și nu participă la deliberări, înțelege că amânarea este motivată de studierea documentelor și că fiecare termen trebuie să fie justificat. Sesizarea CJUE reprezintă un instrument de apărare pentru instanțele naționale.

CCR

CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea

CCR are două opțiuni: poate aprecia necesitatea consultării prin întrebarea preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a clarifica eventualele neconcordanțe între norme naționale și europene. Dacă se decide sesizarea, procedura durează o anumită perioadă”.

El a mai precizat, la un post TV, că evaluarea oportunității sesizării la CJUE necesită analizarea cererii și argumentelor prezentate. „Eu nu cunosc această solicitare, așa că nu pot să răspund profesional și riguros dacă sesizarea este sau nu necesară”, a adăugat Marinescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Petrișor Peiu, despre economia României: Suntem într-un paradox care durează de peste cinci ani
18:56 - Bărbatul din județul Prahova care și-a ucis partenera însărcinată, condamnat la închisoare pe viață
18:50 - Premieră pentru România: locul 12 la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026 în proba mixtă de sărituri cu schiurile
18:41 - Creditele de consum intră sub reguli europene mai stricte. Ce se schimbă cu adevărat pentru români în 2026
18:35 - Dan Brown le transmite un mesaj cititorilor români după succesul romanului „Secretul secretelor”
18:29 - Eclipsa numită „Luna Sângerie” și legendele cu privire la acest fenomen

HAI România!

Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Proiecte speciale