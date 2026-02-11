Radu Marinescu, despre pensiile magistraților: Fiecare termen trebuie justificat. CCR are două opțiuni

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat miercuri, pentru a cincea oară, luarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților. Noul termen de deliberare a fost stabilit pentru 18 februarie. Amânarea a fost motivată de necesitatea ca judecătorii să studieze documentele depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe 10 februarie 2026.

Potrivit solicitării ÎCCJ, legea privind pensiile magistraților ar putea trata magistrații discriminatoriu față de alte categorii de beneficiari și ar putea diminua siguranța financiară a acestora sub nivelul adecvat. Înalta Curte a cerut, de asemenea, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru clarificarea compatibilității între normele naționale și legislația europeană.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat că nu există un termen fix pentru realizarea actului de justiție, dar că fiecare termen într-o procedură trebuie justificat și să reflecte o activitate concretă, oferind o perspectivă clară asupra procesului:

„Din perspectiva strict a competențelor mele, ca ministru al Justiției, răspunsul la întrebarea ce a făcut guvernul sau coaliția este evident. Acest obiectiv din programul de guvernare a fost transformat într-un proiect de lege la care am contribuit ca coinițiator, a fost adoptat în ședința de guvern și, prin mecanismul asumării răspunderii, a devenit lege în Parlament. În prezent, chestiunea este în afara sferei executive, fie prin Ministerul Justiției, fie în sfera judiciară, deoarece Curtea Constituțională este un organism independent”.

Radu Marinescu a mai explicat că, deși nu face parte din CCR și nu participă la deliberări, înțelege că amânarea este motivată de studierea documentelor și că fiecare termen trebuie să fie justificat. Sesizarea CJUE reprezintă un instrument de apărare pentru instanțele naționale.

CCR are două opțiuni: poate aprecia necesitatea consultării prin întrebarea preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a clarifica eventualele neconcordanțe între norme naționale și europene. Dacă se decide sesizarea, procedura durează o anumită perioadă”.

El a mai precizat, la un post TV, că evaluarea oportunității sesizării la CJUE necesită analizarea cererii și argumentelor prezentate. „Eu nu cunosc această solicitare, așa că nu pot să răspund profesional și riguros dacă sesizarea este sau nu necesară”, a adăugat Marinescu.