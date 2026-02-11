Ministrul Justiției, înaintea ședinței CCR: Ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că ar fi important ca problema reformei pensiilor din sistemul judiciar să primească o soluție, indiferent care va fi aceasta, în contextul ședinței programate la Curtea Constituțională a României pe acest subiect.

Întrebat, înaintea reuniunii CCR, la ce se așteaptă în condițiile în care unul dintre judecători ar fi solicitat concediu paternal, iar președinta Înaltei Curți ar fi cerut sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, ministrul a subliniat că exercitarea unor instrumente legale ține de cadrul normativ existent.

„Atâta timp cât anumite instrumente legale sunt exercitate cu bună credință, astfel de demersuri, țin de limitele fie ale exercitării unor drepturi individuale, fie ale exercitării unor prerogative instituționale. Sigur că ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională în ceea ce privește acest proiect al Executivului și care a fost asumat și prin programul de guvernare. Pe de altă parte, există niște reguli, într-adevăr, în normativele care reglementează funcționarea Curții Constituționale și, în scenariul amintit de dumneavoastră, cu ipoteza unui domn judecător care se prevalează de exercițiul unui anume drept, rămâne de văzut dacă astăzi vor fi întrunite condițiile privitoare la deliberare și pronunțarea unei hotărâri. Aștept și eu să văd care este situația”, a declarat Radu Marinescu la Digi24.

Întrebat dacă cei opt judecători care ar fi prezenți ar putea relua dezbaterile, ministrul a explicat stadiul actual al procedurii.

„Din câte cunosc eu, instanța Constituțională este în momentul de față în deliberare, ceea ce înseamnă că au avut loc dezbaterile și acum judecătorii analizează toate aspectele relevante pentru a pronunța o decizie. Dacă s-ar decide reluarea dezbaterilor, cum menționați dumneavoastră, asta ar însemna ca această cauză să fie repusă pe rolul Curții Constituționale, să se reia procedura de dezbatere, adică de analiză publică a argumentelor, și apoi să rămână din nou în deliberare”, a răspuns Marinescu.

Curtea Constituțională are programată miercuri, de la ora 10.00, o nouă ședință în dosarul referitor la reforma pensiilor speciale ale magistraților, însă adoptarea unei hotărâri este incertă, pe fondul unei situații procedurale care ar putea conduce la o nouă amânare.

Incertitudinea este generată de faptul că unul dintre cei nouă judecători constituționali se află în concediu legal pentru opt zile. Potrivit legii de organizare și funcționare a CCR, instanța nu poate decide asupra constituționalității proiectului privind pensiile speciale, susținut de premierul Ilie Bolojan, dacă magistratul care a participat la dezbateri nu este prezent la deliberări. În aceste condiții, s-ar putea ajunge la a cincea amânare a pronunțării pe tema reformei pensiilor speciale.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a transmis președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care a arătat că România depinde de hotărârea CCR pentru a putea accesa suma de 231 de milioane de euro, aferentă jalonului din PNRR privind reforma pensiilor magistraților. Demersul șefului Executivului a fost perceput în zona magistraturii drept o formă de presiune exercitată asupra Curții Constituționale.