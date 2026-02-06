llie Bolojan, scrisoare către șefa CCR: Reforma pensiilor magistraților blochează fondurile europene

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, printr-o scrisoare, că decizia CCR din 11 februarie privind reforma pensiilor magistraților este crucială pentru România, care riscă să piardă cele 231 de milioane de euro din PNRR aferente acestui jalon. Comisia Europeană consideră în prezent că obiectivul nu a fost îndeplinit și așteaptă verdictul Curții pe proiectul Guvernului care reduce pensiile magistraților și le majorează vârsta de pensionare.

Premierul Ilie Bolojan a precizat în scrisoarea transmisă președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, că pe 30 ianuarie ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene a fost informat că, potrivit datelor existente, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215 privind reforma pensiilor magistraților, cu efectul pierderii sumei de 231 de milioane de euro.

El a arătat că Comisia Europeană nu va transmite oficial rezultatele evaluării înainte de 11 februarie 2026 și că informațiile vor fi publice doar după această dată, decizia finală urmând să fie luată pe baza datelor transmise de autoritățile române, context în care Bolojan subliniază aplicarea art. 148, alin. (4) din Constituție privind rolul autorităților în îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană.

Amânările repetate ale CCR în cazul pensiilor magistraților au dus la neîndeplinirea Jalonului 215 din PNRR, astfel că România a pierdut cei 231 de milioane de euro alocați reformei, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la Digi24. Potrivit acestuia, termenul limită de 28 noiembrie 2025 pentru adoptarea noii legi a pensiilor magistraților nu a fost respectat.

Ministrul a confirmat că a avut loc o întâlnire la Bruxelles privind cererile de plată trei și patru din PNRR, iar Comisia Europeană a precizat că jalonul privind pensiile magistraților nu a fost îndeplinit, ceea ce face ca România „să poată considera pierdute” cele 231 de milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara că va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării deciziilor privind pensiile magistraților, subliniind că România înregistrează o reținere de 230 milioane de euro din PNRR, Comisia Europeană considerând că Jalonul 215 nu a fost îndeplinit.

Curtea Constituțională a amânat de patru ori pronunțarea asupra legii pensiilor magistraților, cea mai recentă dată fiind 11 februarie 2026, după ședințele din 10, 28, 29 decembrie 2025 și 16 ianuarie 2026, iar patru judecători, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga, au absentat de la unele ședințe, motivând că procedura nu respecta regulile legale și regulamentul de funcționare al Curții.