Jalonul pensiilor magistraților, considerat neîndeplinit de CE. Ilie Bolojan: Voi informa CCR asupra consecinţelor amânării

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că România riscă să piardă aproape 230 de milioane de euro din fonduri europene, din cauza neîndeplinirii jalonului referitor la pensiile magistraților. În prezent, Comisia Europeană consideră că acest jalon nu este îndeplinit, iar șeful Guvernului a anunțat că va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unei decizii.

Ilie Bolojan a explicat că absorbția fondurilor europene este un element-cheie în acest an, când este așteptat un vârf al finanțărilor, însă accesarea banilor depinde de respectarea jaloanelor asumate prin PNRR.

„Va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie, pe de-o parte, să accesăm finanţările care vin prin PNRR, care sunt condiţionate de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească. Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraţilor, jalonul 215, unde avem o reţinere de peste 200 de milioane de euro, deci aproape 230 de milioane de euro, din discuţiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană săptămâna trecută. În momentul de faţă, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit, deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă, şi mâine voi informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii”, a declarat premierul, la Palatul Victoria.

Șeful Executivului a precizat că anul trecut au existat tentative de corectare a situației, însă acestea au fost urmate de noi amânări.

„S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut, s-a dat o amânare şi apoi a doua încercare au fost aceste amânări în cascade”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că lipsa unei decizii ferme poate duce la pierderea sumelor reținute și a subliniat necesitatea informării tuturor instituțiilor implicate.

„În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare şi cred că fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii.

Pentru noi este important să închidem toate aspectele care ţin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro şi, cu cât rezolvăm toate aceste probleme care ţin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceştia la dispoziţie, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti fără întârzieri constructorii şi de a ţine un ritm bun a lucrărilor, în aşa fel încât odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem, dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea anterioară, să putem să finalizăm aceste lucrări până în lună august, în aşa fel încât România să nu piardă aceşti bani. Asta înseamnă condiţii de dezvoltare în acest an pentru ţara noastră”, a mai subliniat șeful Executivului.