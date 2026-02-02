România devine jucător-cheie în noul proiect care schimbă polii de putere în Europa

România începe să joace un rol central într-un proiect de securitate energetică și infrastructură de transport care va redefini poziția sa în Europa de Sud-Est. Coridorul Vertical, susținut de Statele Unite și Uniunea Europeană, leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina și începe să se materializeze mai devreme decât era prevăzut.

Inițiativele includ transporturi de gaz natural lichefiat (GNL) american, investiții majore în infrastructura rutieră și feroviară și proiecte comune finanțate de Bruxelles. Miza este decuplarea de gazul rusesc și repoziționarea României ca nod-cheie între Marea Neagră și Marea Egee.

Europa de Sud-Est intră într-o fază de reconfigurare strategică. Țările din regiune pun accent pe securitatea energetică, infrastructura de transport și conectivitatea regională. Proiectele comune, sprijinite de SUA și de Comisia Europeană, vizează transformarea regiunii într-un nod esențial de tranzit pentru energie, mărfuri și persoane, între Marea Egee, Marea Neagră și Europa Centrală.

Declarațiile recente arată că aceste planuri trec de faza proiectelor teoretice și intră într-o etapă de implementare concretă, cu termene accelerate și investiții majore.

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a subliniat, într-o declarație citată de Kathimerini, că Coridorul Vertical este o investiție „importantă și strategică” pentru țările implicate, în contextul decuplării de gazul rusesc. „Coridorul Vertical nu vizează doar energia. Vizează și autostrăzile, comerțul și interconectările complete între Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina”, a spus Mitsotakis.

Potrivit premierului grec, extinderea coridorului pe axa Nord–Sud crește valoarea geopolitică a statelor participante, România fiind una dintre verigile esențiale ale lanțului regional.

Accelerarea concretă a Coridorului Vertical este confirmată de semnarea primului acord comercial major pentru transportul de gaze naturale lichefiate din SUA către Ucraina, cu tranzit prin Grecia, Bulgaria, România și Moldova. Compania grecească ATLANTIC SEE LNG TRADE a semnat pe 30 ianuarie 2026 un acord cu BP, ca furnizor, și Naftogaz, ca beneficiar final.

Prima încărcătură de GNL este programată să ajungă la terminalul Revithoussa în martie 2026 și va fi transportată spre Ucraina prin „Ruta 1”, cu România ca punct-cheie de tranzit. Cantitatea estimată poate ajunge la 1 TWh, în funcție de capacitatea operatorilor de transport de gaze. Aceasta accelerează termenul de operare efectivă a coridorului de la 2030 la 2026, infirmând criticile legate de fezabilitate și costuri.

Joshua Volz, trimisul special al Departamentului Energiei al SUA, a declarat la Atena că obiectivul este „trecerea la fluxuri și, în cele din urmă, la o inundare cu gaze naturale”, subliniind rolul central al Coridorului Vertical în politica energetică externă a Washingtonului.

Pe lângă sectorul energetic, transportul feroviar de mare viteză devine un pilon strategic al cooperării regionale. Grecia, Bulgaria și România au convenit să solicite fonduri europene pentru realizarea unei magistrale feroviare de mare viteză pe axa Atena – Salonic – Sofia – București.

Reuniunea oficialilor din cele trei state și reprezentanți ai Comisiei Europene a avut loc la Sofia. Vicepremierul bulgar Grozdan Karadjov a declarat că proiectul va fi planificat și implementat „în deplină sincronizare” pentru a evita blocajele birocratice și întârzierile cronice.

Ministrul grec al Transporturilor, Konstantinos Kiranakis, a precizat că obiectivul este reluarea transportului feroviar de pasageri de calitate între Salonic și Sofia până în 2027, conexiune întreruptă din 2017.

Pentru România, proiectele deschid oportunități strategice. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a declarat că Bucureștiul se concentrează pe construirea unui nou pod peste Dunăre și pe modernizarea podului Giurgiu–Ruse. Alte priorități includ îmbunătățirea conexiunilor Vidin–Calafat–Craiova și dezvoltarea unor noi axe de transport pentru legătura cu Republica Moldova și Ucraina.

Bulgaria insistă asupra unui al treilea pod peste Dunăre la Ruse–Giurgiu, considerat esențial pentru fluidizarea traficului regional, potrivit declarațiilor citate de TRUD și RADOR Radio România.

Dimensiunea de dezvoltare teritorială a proiectului este subliniată de autoritățile bulgare. Ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Ivanov, a declarat că Coridorul Marea Neagră – Marea Egee nu este doar infrastructură de transport, ci un „instrument pentru o dezvoltare teritorială echilibrată”.

Ivanov a arătat că proiectul facilitează accesul la porturile de la Marea Neagră, inclusiv Varna și Burgas, și crește oportunitățile logistice pentru România. „Accesul la portul Varna va fi îmbunătățit – o poartă maritimă cheie pentru fluxurile de mărfuri dinspre și către România”, a spus oficialul bulgar.

Împreună, aceste inițiative arată o schimbare de paradigmă în Europa de Sud-Est. România nu mai este doar un capăt de linie sau un beneficiar pasiv al politicilor europene, ci un nod strategic esențial într-o rețea energetică și de transport care leagă Grecia de Ucraina și Republica Moldova, sub umbrela strategică a UE și a SUA.

Coridorul Vertical, magistrala feroviară Nord–Sud și infrastructura de poduri peste Dunăre conturează o arhitectură regională care poate transforma România într-un actor-cheie al securității energetice și logistice europene, cu impact economic și geopolitic pe termen lung.