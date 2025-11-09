Alianța conductelor. România, Grecia și partenerii regionali pun bazele noii hărți energetice a Europei

Operatorii sistemelor de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina au semnat o scrisoare comună prin care solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru lansarea a două noi produse de capacitate transfrontalieră – Ruta 2 și Ruta 3. Inițiativa reprezintă un nou pas în consolidarea independenței energetice a regiunii și a conectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze.

Documentul a fost semnat de DESFA S.A. (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Republica Moldova) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), alături de ICGB AD, operatorul independent al interconectorului Grecia–Bulgaria.

Semnarea a avut loc în cadrul Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P-TEC), desfășurată la Atena în perioada 6–7 noiembrie. La eveniment au participat Secretarul american al Energiei, Chris Wright, Secretarul american al Internelor, Doug Burgum, miniștrii Energiei din Grecia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, precum și vicepremierul României, Cătălin Predoiu.

Operatorii solicită aprobarea autorităților de reglementare pentru ca Rutele 2 și 3 să devină disponibile până în aprilie 2026, propunând și posibilitatea ca toate cele trei rute – Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 – să fie oferite simultan în cadrul licitațiilor concurente.

Cei cinci operatori de transport și de sistem au convenit aplicarea unor reduceri tarifare semnificative, între 25% și 50%, la punctele de interconectare. Măsura are scopul de a stimula utilizarea noilor capacități de transport, de a sprijini diversificarea fluxurilor de gaze și de a facilita livrările neîntrerupte către Ucraina.

Conform documentului, Ruta 2 pornește din punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează interconectorul Grecia–Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Transbalcanic. Ruta 3 începe din interconectarea ICGB cu Trans Adriatic Pipeline (TAP) și urmează același traseu.

Aceste rute vor permite livrarea de GNL și gaze din Marea Caspică către Ucraina și regiunea Europei Centrale și de Est, consolidând astfel securitatea energetică și integrarea pieței regionale.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a subliniat că România a inițiat și susținut încă din 2016 conceptul Coridorului Vertical.

„Prin implementarea Coridorului Vertical, capacitatea la punctul de interconectare Negru Vodă–Kardam va crește de la 5,03 miliarde mc/an la 9,41 miliarde mc/an, facilitând preluarea gazului natural lichefiat produs de companii americane și livrat prin terminalele GNL din Grecia, inclusiv Revithoussa și Alexandroupolis”, a declarat Ion Sterian.

Acesta a menționat că Transgaz este pregătită să preia cantități suplimentare de gaze prin conductele Transbalcanice (T1, T2, T3), în urma lucrărilor de modernizare și instalare a sistemelor de reverse flow.

Maria Rita Galli, directorul general al DESFA, a declarat că „prin avansarea Rutei 2 și a Rutei 3, Grecia își consolidează poziția ca punct de intrare strategic pentru aprovizionarea diversificată cu gaze a Europei”.

Teodora Georgieva și George Satlas, directorii executivi ai ICGB, au afirmat că „eforturile comune reprezintă un pas concret către o independență energetică sporită pentru Europa, oferind acces competitiv și fiabil la resursele din regiunea caspică”.

La rândul său, Vladimir Malinov, directorul Bulgartransgaz, a precizat că „cele trei rute reprezintă o măsură tangibilă și deja operațională pentru a garanta aprovizionarea cu energie la prețuri accesibile în Europa de Sud-Est”.

Vladyslav Medvediev, directorul Gas TSO of Ukraine, a subliniat că „noile rute oferă oportunități comerciale suplimentare pentru traderi și consolidează poziția Ucrainei ca partener de încredere pe piața europeană”.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că „cel mai eficient mod prin care Occidentul poate slăbi mașinăria de război a Rusiei este prin intermediul energiei”.

El a adăugat: „Statele Unite aplaudă Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina pentru că au luat măsuri în direcția consolidării securității energetice. Datorită angajamentului președintelui Trump față de dominația energetică, SUA sunt pregătite să furnizeze GNL la prețuri accesibile și sigure aliaților noștri din Europa”.