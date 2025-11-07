Predoiu, după reuniunea energetică de la Atena: „Începe decuplarea completă a regiunii de gazul rusesc. Geopolitic, un succes imens!”

Viceprim ministrul si Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu a comentat, în exclusivitate pentru evz.ro, rezultatele conferintei de la Atena pe tema “Coridorului Vertical de Gaze”, susținând că acestea marchează „un punct de cotitură strategic” pentru Europa Centrala si de Sud-Est.

„Începe decuplarea completă a regiunii de gazul rusesc. Geopolitic este un succes imens atat pentru tarile din regiune, dar si pentru SUA. Asta e miza coridorului vertical și faptul că am fost prezentu aici ne-a poziționat excelent în relansarea relației cu SUA”, ne-a declarat Predoiu, referindu-se la interconectarea fluxurilor de gaze dinspre terminalele LNG ale Greciei către Bulgaria, România și mai departe spre Europa Centrală și Ucraina. “Astazi, energia inseamna securitate. Securitate pentru Romania si intreaga regiune.” a mai adaugat Predoiu.

Afirmațiile vin pe fondul unei serii de anunțuri și întâlniri la nivel înalt în capitala Greciei, unde miniștri și mari companii energetice au discutat extinderea Coridorului Vertical și transformarea Greciei în poartă de intrare pentru LNG american în regiune. Discuțiile de perspectiva au vizat produse de capacitate pe termen lung, tarifare și sincronizarea operatorilor de transport (TSO) din Grecia, Bulgaria, România și Ucraina, cu obiectivul explicit de a reduce dependența de gazul rusesc.

Predoiu a anunțat și un pas înainte în cooperarea cu SUA, odată cu o întâlnire la P-TEC cu secretarul american al Energiei, Chris Wright:

„Întâlnire importantă cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, la P-TEC. Am avansat securitatea energetică a României și a regiunii, Coridorul Vertical (inclusiv aprovizionarea cu LNG), mineralele critice și noile investiții americane. O cooperare RO–SUA mai strânsă sporește reziliența pentru cetățenii noștri.”

“Important meeting with U.S. Energy Secretary Chris Wright at P-TEC. We advanced Romania’s and the region’s energy security, the Vertical Corridor incl. LNG supply, critical minerals and new U.S. investment. Stronger RO–US cooperation delivers resilience for our citizens.”

În traducere liberă, oficialul român subliniază că discuțiile au vizat securitatea energetică a României și a regiunii, consolidarea Coridorului Vertical (inclusiv aprovizionarea cu LNG), mineralele critice și noi investiții americane, cu mesajul-cheie că o cooperare RO–SUA mai strânsă crește reziliența pentru cetățeni.

Cătălin Predoiu avut loc și o întâlnire „excelentă” cu Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, axată pe securitatea energetică a României și a regiunii, pe aprovizionarea cu LNG pentru Coridorul Vertical, pe mineralele critice și pe investițiile directe americane în România. Oficialul român a subliniat că Bucureștiul și Washingtonul vor aprofunda cooperarea RO–SUA pentru a întări reziliența regională.

Inițiativa “Coridorului Vertical de Gaze” creează o axă sud–nord pentru gaze și, pe termen mediu, pentru hidrogen, din terminalele Revithoussa și Alexandroupolis FSRU spre Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, cu ramificații spre Republica Moldova și Ucraina.

Pentru București, miza este dublă: securitate energetică (diversificarea surselor) și relevanță geopolitică sporită într-o regiune în care infrastructura de interconectare decide fluxurile și prețurile.