Uniunea Europeană pare să se apropie de un acord privind interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (LNG) din Rusia, în ciuda preocupărilor exprimate de Franța, Italia și Spania în ultimele zile.

Discuțiile vizează mecanismele legale și procedurile de verificare a încărcăturilor de LNG înainte de a fi acceptate pe teritoriul UE.

La nivel diplomatic, reprezentanții Franței și ai altor state au ridicat dubii de ultim moment referitoare la certitudinea legală și la mecanismul introdus în urmă cu două luni, menit să verifice dacă transporturile de LNG conțin combustibil rusesc.

Totuși, aceste obiecții au fost întâmpinate cu un răspuns ferm din partea Comisiei Europene.

Potrivit unor oficiali naționali prezenți la o întâlnire recentă, Comisia Europeană a subliniat că doar aproximativ 8% dintre încărcături – adică între 70 și 80 de nave pe an – vor fi supuse unei aprobări prealabile.

Așa cum a declarat un diplomat european de rang înalt înainte de întâlnirea miniștrilor energiei din Luxemburg:

„Va exista o majoritate solidă.”

Conform proiectului recent al Consiliului UE, calendarul pentru interdicția asupra gazelor rusești rămâne neschimbat. Achizițiile spot de gaze rusești vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2026, contractele pe termen scurt vor expira la 17 iunie 2026, iar semnarea de noi contracte pe termen lung va fi interzisă, cu încetarea celor existente de la 1 ianuarie 2028.

În ceea ce privește petrolul rusesc, acesta continuă să ajungă în Slovacia și Ungaria și nu este interzis explicit în propunerea Comisiei Europene.

Documentul solicită statelor membre să elaboreze strategii de ieșire, cu obiectivul de a încheia importurile până la sfârșitul anului 2027.

Poziția probabilă a Consiliului UE ar putea intra în conflict cu Parlamentul European, unde majoritatea eurodeputaților solicită interzicerea completă a importurilor de gaze începând cu 1 ianuarie 2027 și interzicerea importurilor de petrol cu un an mai devreme.

Un diplomat european a explicat dificultățile:

„Rusia are un istoric foarte clar de a fi un partener nesigur, de a opri fluxurile de gaze către Europa.”

În același timp, alte surse europene au precizat că aprovizionarea cu petrol rusesc a fost mai stabilă, în special prin conducta „Prietenia”, construită în perioada sovietică. După cum a explicat un alt diplomat:

„Acest lucru face lucrurile mai dificile.”

Prima rundă de negocieri interinstituționale este programată pentru luna noiembrie. Având în vedere termenele propuse, guvernele naționale și membrii Parlamentului European sunt interesați să ajungă la un acord înainte de sfârșitul anului, pentru a asigura o tranziție ordonată și predictibilă a pieței europene de energie.