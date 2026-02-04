Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică va fi prezentat joi. Avem pregătite trei proiecte de ordonanță

Premierul Ilie Bolojan a declarat că se lucrează la pregătirea bugetului pe anul acesta, care va fi prezentat până pe 20 februarie: „Țintea de deficit este de 6,2%, iar inflația să fie la 4% la finalul anului. Săptămâna viitoare finalizăm discuțiile pe buget, iar în jur de 20 februaire înl trimitem la Parlament. În programul PNRR avem de absorbit 10 miliarde de euro până în luna august.

În paralel cu pregătirea bugetului, se lucrează la pachetul pe reforma administrației. Suntem în situația în care a intrat în circuitul de avizare și ar trebui adoptat săptămâna viitoare. Recomandarea Ministerului Justiției este să angajăm răspunderea Guvernului.

Acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicția cumulului pensie - salariu. Al doilea pachet e cel de relansare economică, mâine va fi în primă lectură la ședința de guvern. După ședință va fi prezentat public de ministrul Finanțelor, iar vineri va fi prezentat în Consiliul Tripartit.

Pachetul conține credite fiscale pentru companii, sprijin pentru investițiile mari, pentru zonele cu deficite comerciale, pentru stimularea exporturile, scheme de garanții penprin Banca de Investiții.

Trebuie să avem predictibilitate în măsurile fiscale, să avem stabilitate politică, să avansăm în absorbția de fonduri europene.

Avem pregătite, și veți vedea de luni, trei proiecte de ordonanță privind simplificarea în domenii care ar susține companiile pentru autorizare: debirocratizare, simplificarea obținerii avizelor de mediu – termene scurtate substanțial”.

Pentru o decizie de încadrare azi avem termen de 90 de zile, în propunerea legislativă va fi de 60 de zile.

Un proiect MAI e legat de simplificarea autorizațiilor de incendiu de la ISU – scurtare termene, standardizare, astfel ca avizul să fie obținut în 15 zile și autorizația în 30 de zile. Azi, în București, uneori autorizațiile durează 30 de zile.

Alt proiect e legat de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CISD), pragul va fi ridicat la 5 milioane de euro de la 2 milioane de euro.

Vom pune presiune pe Hidroelectrica să își crească capacitățile de stocare. Ar trebui să aibă capacități de 500 megawați, au întârzieri deja. Aceste capacități de stocare ar însemna prețuri mai mici pentru consumatori.

Anul acesta trebuie să terminăm 2 proiecte importante pe gaz. Unul e centrala de la Mintia, al doilea – Iernut. Ambele echilibrează sistemul, asigură sistemul după închiderea centralelor pe cărbune.

Un alt aspect este salvarea combinatului Liberty Galați, pe care ne propunem să îl declarăm obiectiv de importanță strategică și să putem demara o licitație internațională pentru achiziționarea lui. Așa vom putea asigura plata oamenilor”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că va solicita Guvernului să revină asupra deciziilor privind taxele locale, extinzând această măsură și pentru persoanele cu dizabilități. Liderul politic a mai spus că este o chestiune morală, pe care autoritățile, inclusiv Ministerul de Finanțe și premierul, trebuie să o înțeleagă.

„Presiunea asupra cetățenilor este uriașă, puterea de cumpărare a scăzut, iar Guvernul nu a făcut un studiu de impact corect. Mai ales acum, la începutul anului, taxele locale apasă pe fiecare cetățean, în special pe cei vulnerabili: persoanele cu dizabilități sau cei cu venituri mici. Dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea”, a declarat Kelemen Hunor.

Propunerea UDMR prevede ca primarii să poată acorda reduceri de până la 50% lataxa pentru mașini, între limita minimă și limita maximă stabilite de lege, până la aprobarea bugetelor locale, estimată pentru luna martie. „Aceasta este o posibilitate de a sprijini persoanele vulnerabile, iar în cazul persoanelor cu dizabilități trebuie să ne întoarcem la această măsură”, a adăugat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că revenirea asupra deciziilor nu este un semn de slăbiciune, ci de maturitate și înțelepciune: „Nu este o chestiune de slăbiciune. Este un semn de maturitate să vezi consecințele deciziilor și să le corectezi atunci când este necesar”.