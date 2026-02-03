Hunor insistă: Taxele trebuie reduse cu 50%. Ilie Bolojan a cerut un răgaz de gândire

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a solicitat Guvernului să revină asupra majorărilor de taxe și impozite locale și să permită autorităților locale o reducere de până la 50%. Liderul Uniunii a afirmat că populația a ajuns la limita suportabilității, iar Executivul trebuie să dea dovadă de „maturitate”.

Hunor a motivat că presiunea economică asupra populației este foarte mare, iar creșterile de taxe au reprezentat ultima picătură. „Anul trecut au fost creşteri de preţuri, inflaţia aproape 10% şi puterea de cumpărare a scăzut. Şi a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite”, a spus liderul UDMR.

El a explicat că între pragul minim și cel maxim stabilite de Guvern, primarii ar trebui să poată decide o reducere de până la 50% înainte de aprobarea bugetelor locale: „Cei care sunt la cota minimă n-au unde să coboare”.

Hunor a arătat că cele mai afectate categorii sunt proprietarii de clădiri și de autoturisme, în special după eliminarea unor facilități fiscale. „Este vorba în primul rând de maşini, fiindcă au fost eliminate anumite facilităţi pentru maşinile hibrid, şi de clădirile pentru care creşterea a fost mult mai mare decât cea preconizată”, a afirmat președintele UDMR, la un post TV.

Liderul UDMR a mai susținut că Guvernul trebuie să corecteze decizia, în condițiile în care nemulțumirea publică este evidentă.

În momentul în care îţi dai seama că există o nemulţumire, limita de suportabilitate a fost depăşită, un guvern poate să se întoarcă la o decizie. Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate. Reducerea taxelor nu ar afecta bugetul național. O să scadă un pic veniturile la autorităţile locale, nu este afectat bugetul naţional, a spus Hunor.

Hunor a criticat și eliminarea scutirilor de impozite pentru persoanele cu dizabilități, solicitând Guvernului să permită din nou reducerea acestora la nivel local.

„Trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitele, fiindcă ei iarăşi au fost scutiţi foarte mult timp şi pentru o singură casă, pentru o singură maşină”, a spus el, amintind protestele din Miercurea Ciuc și alte orașe.

Întrebat dacă a transmis aceste argumente premierului Ilie Bolojan, Hunor a confirmat: „Da. A cerut un răgaz de gândire, de analiză, fiindcă aşa e şi normal să facă o analiză cu cei de la Finanţe”. El a precizat că discuțiile vor continua în zilele următoare și că există timp pentru o eventuală ordonanță de urgență care să permită ajustarea taxelor înainte de aprobarea bugetelor locale.

Liderul UDMR a afirmat că protestele din țară sunt justificate. „Oamenii au dreptate. Dacă oamenii simt că guvernarea nu este dreaptă, nu este justă, atunci se revoltă”, a spus acesta, subliniind că scăderea puterii de cumpărare a afectat puternic populația. Hunor a avertizat că menținerea deciziilor actuale ar putea eroda sprijinul pentru coaliția de guvernare: „Dacă noi nu reuşim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă, până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest guvern”.

Președintele UDMR a mai afirmat că presiunea reducerii deficitului bugetar a dus la decizii nechibzuite. „Poate că n-au fost făcute toate calculele, n-a fost timp, a apărut între Crăciun şi Anul Nou, era presiunea pe primării să vină cu deciziile pe la sfârşitul anului şi nu a existat o dezbatere”, a spus el, menționând că în unele cazuri creșterile au depășit 100% sau chiar 200%.

UDMR a anunțat că a inițiat oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea reducerii taxelor locale în limitele legale și reintroducerea facilităților fiscale. Totodată, UDMR a propus un sprijin țintit pentru pensionarii cu venituri mici, având în vedere contextul economic dificil.