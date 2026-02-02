Ce se întâmplă cu taxele în 2026 și care este noua prioritate pentru Guvernul Bolojan

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat luni că în România nu vor exista majorări de taxe sau impozite în perioada următoare. Oficialul a subliniat că prioritatea guvernului este reducerea cheltuielilor statului, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivel local, pentru a nu crea presiuni financiare suplimentare asupra populației.

„Cetățenii sunt nemulțumiți pentru că statul a majorat taxele imediat, dar a amânat restructurarea propriilor cheltuieli. Dacă se făcea această reducere a cheltuielilor, probabil că oamenii ar fi perceput măsura ca fiind corectă și echilibrată”, a declarat Cseke Attila, într-un interviu acordat Antena 3 CNN. Ministrul a precizat că această abordare este necesară pentru a asigura echitatea în sistemul fiscal și pentru a crește încrederea cetățenilor în măsurile guvernamentale.

Oficialul a explicat că pachetul administrativ pregătit de guvern, la care UDMR contribuie activ, reprezintă o măsură esențială pentru eficientizarea finanțelor publice. „Noi suntem gata cu acest pachet și așteptăm decizia coaliției. Nu putem implementa aceste măsuri de unii singuri. Subiectul creșterii fiscale este închis și nu există nicio intenție de majorare a taxelor”, a subliniat Cseke Attila.

Întrebat dacă există riscul unor noi majorări de taxe în cazul în care pachetul administrativ nu va fi adoptat, ministrul a dat asigurări că nicio taxă sau impozit nu va fi mărit. „Nu există niciun risc să crească vreo taxă. Niciun partid din coaliție nu și-ar asuma o altă majorare fiscală în România. Anul acesta și anul următor nu vor mai fi creșteri de taxe sau impozite”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul a insistat că măsurile de eficientizare a cheltuielilor sunt fundamentale pentru menținerea echilibrului bugetar și pentru protecția puterii de cumpărare a românilor.

Cseke Attila a precizat că reducerea cheltuielilor statului este singura soluție sustenabilă pentru menținerea finanțelor publice în parametri corecți. „Trebuie să trecem la reducerea cheltuielilor statului. Suntem în urmă, dar Ministerul Dezvoltării este pregătit de luni întregi să implementeze măsurile necesare pentru a eficientiza activitatea administrației centrale și locale”, a afirmat oficialul.

Ministrul a adăugat că pachetul administrativ pregătit de guvern va genera economii importante și va permite redistribuirea resurselor către priorități sociale și investiții. „Reducerea cheltuielilor nu înseamnă afectarea serviciilor pentru cetățeni, ci creșterea eficienței și eliminarea risipirii resurselor statului”, a explicat Cseke Attila.

Potrivit ministrului, pachetul administrativ pregătit de guvern va permite ajustarea cheltuielilor statului și va elimina presiunea asupra cetățenilor. „Prioritatea guvernului este ca românii să nu simtă impactul majorărilor de taxe și să beneficieze de un stat eficient, care își gestionează corect resursele”, a afirmat Cseke Attila.

El a precizat că reducerea cheltuielilor vizează atât administrația centrală, cât și pe cea locală, pentru a crea un sistem unitar și eficient.

Ministrul Dezvoltării a reiterat că pachetul administrativ este singura soluție pentru asigurarea sustenabilității fiscale și pentru responsabilizarea administrației. „Nu putem să ne bazăm pe creșterea taxelor. Trebuie să ne concentrăm pe reducerea cheltuielilor statului și pe o administrare eficientă a banului public. Acesta este obiectivul nostru principal și suntem pregătiți să îl implementăm cât mai curând posibil”, a subliniat Cseke Attila.

El a adăugat că Ministerul Dezvoltării este pregătit să colaboreze cu toate autoritățile implicate pentru implementarea rapidă a măsurilor. „Este un moment important pentru stabilitatea financiară a României. Reducerea cheltuielilor statului va proteja bugetul și va permite menținerea unui nivel stabil al impozitelor și taxelor”, a explicat oficialul.