Ilie Bolojan, despre reforma administrativă: Nu ne mai permitem să finanțăm cheltuieli

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administrativă și precum și pachetele bugetare au rolul de a restabili încrederea investitorilor și a reduce costurile de împrumut ale României. Șeful Executivului a subliniat că fără aceste reforme bugetul pentru anul viitor nu va putea fi construit „într-un mod sănătos” și că este esențială reducerea cheltuielilor care nu se mai justifică nici la nivel central, nici la nivel local.

„Adoptarea acestor pachete e o necesitate dacă vrem ca anul viitor să ne încadrăm într-o țintă de buget pentru a recâștiga încrederea, în așa fel încât să ne scădem dobânzile de la care ne împrumutăm. Gândiți-vă altfel: vom plăti dobânzi cu 3% mai mari”, a declarat premierul la Digi24.

Bolojan a precizat că până la aprobarea bugetului este nevoie de o soluție clară pentru limitarea cheltuielilor și eficientizarea administrației publice:

„Bugetul nu va putea fi construit într-un mod sănătos. Ori nu ne mai permitem să finanțăm cheltuieli care nu se mai justifică, nici în administrația locală, nici în cea centrală”.

Șeful Guvernului a arătat că pachetul de măsuri administrative nu vizează doar reduceri de personal, ci o reorganizare a întregului sistem, astfel încât colectarea impozitelor să devină mai eficientă și echitatea socială să fie respectată.

„Vom aștepta modificările astfel încât să putem lua niște decizii. Ele au atât efecte care țin de buget, dar și efecte de echitate socială. Pachetul de administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii guvernului. El nu înseamnă doar reduceri de personal, ci și creșterea capacității de a încasa impozite, transformarea ei într-una eficientă”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților, o decizie finală va fi luată „într-o săptămână, maximum două”, iar toate măsurile vor fi discutate în cadrul coaliției de guvernare.

În același context, Ilie Bolojan a exclus posibilitatea unei creșteri a TVA-ului sau a altor taxe în 2026, precizând că prioritatea Guvernului este consolidarea fiscală și reducerea deficitului bugetar.

„TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția de bază este însă să consolidăm un buget serios. Nu poți fugi de deficitul serios pe care îl avem, trebuie să ne reducem cheltuielile”, a concluzionat premierul.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin în contextul în care România trebuie să finalizeze curând pachetul de reformă administrativă și ce al pensiilor speciale.