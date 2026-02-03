Hunor vrea revizuirea taxelor locale. Răspuns rapid de la PNL: E greu să vii retroactiv pe o legislaţie

Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a reacționat marți la anunțul UDMR privind intenția de a revizui nivelul taxelor locale, subliniind că modificarea unei legislații deja aplicate ridică probleme serioase din punct de vedere juridic și administrativ.

Invitat în emisiunea România Politică de la Prima News, edilul a explicat că legislația fiscală impune termene clare pentru stabilirea taxelor și impozitelor, ceea ce face dificilă orice intervenție ulterioară.

„E greu să se revină, pentru că legea spune foarte clar că trebuie să adopţi până la 31 decembrie, ultima ordonanţă adoptată în decembrie, până la 31 decembrie 2025, taxele şi impozitele pentru 2026. Mai mult, în anii din urmă trebuie să le aduni mult mai repede, chiar în prima parte a anului. (..) Deci e greu să vii retroactiv pe o legislaţie care deja a operat.”

Laurențiu Leoreanu a arătat că, dincolo de procentele oficiale, impactul resimțit de populație a fost amplificat de eliminarea unor facilități fiscale existente anterior.

„Dacă s-ar face această mişcare în marja 008 în 02 ar fi un sprijin. Şi la facilităţi, nu ştiu în ce măsură, că, într-adevăr, facilităţile să ştiţi că au aruncat mai mult creşterea taxelor şi impozitelor”, a spus primarul.

Edilul din Roman a detaliat diferența dintre majorarea prevăzută în actele normative și efectele finale asupra contribuabililor.

„Practic, prin acea creştere care a venit pe legea 239, creşterea ar fi fost undeva între 80-85%, dar, eliminându-se acele facilităţi, s-au dus şi către 200%.” În opinia sa, această discrepanță a generat reacțiile puternice din societate. „Aici, oamenii au spus că va fi o creştere în jur de 80%, s-au dus către 200%. Creşterea nominală a fost de 80-85%, dar eliminarea facilităţilor a aruncat până spre 200%”, a explicat Leoreanu.

Primarul a subliniat că Executivul poate analiza variante de ajustare, însă acestea trebuie să respecte strict cadrul legal. „Este o formulă care poate fi gândită de guvernanţi, dar trebuie să se vadă ce se poate. (…) Să vedem legea ce permite, pentru că legea nu poate acţiona retroactive”, a mai declarat acesta.

UDMR a anunțat marți că intenționează să inițieze o revizuire a taxelor locale, argumentând că reacțiile negative ale populației sunt justificate. Formațiunea politică susține, totodată, reintroducerea unor facilități fiscale pentru anumite categorii vulnerabile, precum și acordarea unui sprijin financiar pensionarilor cu venituri mici.