UDMR nu mai e de acord cu taxele lui Bolojan. Kelemen Hunor: Vom cere să revină asupra taxelor locale

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis marți un mesaj ferm către Executiv, anunțând că formațiunea pe care o conduce va solicita revenirea asupra taxelor locale și reanalizarea măsurilor care afectează persoanele cu dizabilități, considerând că statul nu poate ignora impactul social al deciziilor fiscale.

Kelemen Hunor a avertizat că actuala presiune fiscală riscă să îndepărteze guvernarea de cetățeni, într-un context în care puterea de cumpărare a scăzut, iar evaluările făcute înainte de adoptarea măsurilor nu au surprins corect realitatea din teren.

„Presiunea asupra cetăţenilor e uriaşă, puterea de cumpărare a scăzut şi Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte, mai ales, acum vedem, la începutul anului, cu taxele locale”, a declarat liderul UDMR.

Liderul UDMR a subliniat că efectele acestor decizii sunt resimțite direct de populație, în special de categoriile vulnerabile. „Şi este o presiune care apasă pe fiecare cetăţean, mai ales pe cei vulnerabili, persoanele cu dizabilităţi, oameni cu venituri mici şi dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea.”

În acest context, Kelemen Hunor a arătat că UDMR va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, urmând modelul unor corecții deja aplicate recent. „Şi aici, şi eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluţie şi vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, aşa cum a făcut şi săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării şi din Apuseni.”

Acesta a explicat că, până la aprobarea bugetelor locale, programată pentru luna martie, autoritățile locale ar trebui să aibă instrumente pentru a interveni punctual.

„Până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie, autorităţile locale, primarii să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru maşini, între limita minimă şi limita maximă, bineînţeles cum este stabilit în lege, fiindcă este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile, şi la persoanele cu dizabilităţi trebuie să ne întoarcem”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3.

Liderul UDMR a respins ideea că o revenire asupra măsurilor fiscale ar fi un semn de slăbiciune politică din partea Guvernului. „Nu e o chestiune de slăbiciune, că cineva a zis că nu poate Guvernul să dea înapoi, că e un semn de slăbiciune. Nu. Este un semn de înţelepciune, de maturitate.”

În opinia sa, asumarea consecințelor și ajustarea deciziilor sunt dovezi de responsabilitate. „Când vezi ce consecinţe sunt, ce efecte sunt, după deciziile luate, să te întorci şi să corectezi acele decizii, eu cred că este un semn de maturitate”, a adăugat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a insistat că situația persoanelor cu handicap trebuie tratată separat de disputele politice sau de constrângerile bugetare. „Nu e o chestiune politică, nu e o chestiune economică, ci e o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul.”

Referindu-se la dezbaterile din coaliție, Kelemen Hunor a menționat existența unor propuneri privind sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, fără a detalia conținutul acestora. „La PSD sunt şi alte propuneri, nu vreau să mă pronunţ, fiindcă încă nu am văzut propunerile.”

El a arătat că una dintre variantele discutate vizează acordarea unor ajutoare punctuale. „Discuţiile au fost deja pentru pensionari, în 2025, cu o plată, cum am făcut şi în 2025, one-off, de două ori, sau o singură dată, depinde, dar important este să dăm din bugetul ţării pentru acele persoane care au pensiile foarte mici, până la 3.000 lei, 3.500, trebuie stabilit, pragul, o compensare, un ajutor.”

În final, liderul UDMR a avertizat că ignorarea acestor realități sociale poate avea efecte politice serioase. „Sigur, disputele politice sunt dispute politice, dar guvernarea e pentru oameni. (…) Şi statul, dacă nu dovedeşte că este pentru cetăţeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susţinere politică. Şi nu se poate guverna împotriva societăţii.”