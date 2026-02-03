Mihai Neșu scapă de impozitul de zeci de mii de euro pentru centrul de recuperare. Ajutorul primit din parte lui Ilie Bolojan

Premierul României, Ilie Bolojan, a decis să intervină în cazul fostului fotbalist Mihai Neșu, după ce acesta a reclamat impactul noilor reglementări fiscale asupra centrului de recuperare pe care îl coordonează, reglementări care ar fi dus la o obligație de plată de aproximativ 36.000 de euro anual.

Noile măsuri adoptate de Guvern au eliminat scutirea automată de la plata impozitului pentru clădiri, terenuri și autovehicule în cazul persoanelor cu handicap, responsabilitatea fiind transferată către autoritățile locale.

În urma acestor schimbări, fundația lui Mihai Neșu ar fi fost obligată să achite aproximativ 3.000 de euro pe lună drept impozit pentru clădirile centrului de recuperare situat în localitatea Sânmartin, la marginea municipiului Oradea.

Situația a fost reevaluată după o discuție purtată între premier și administrația locală, iar fundația a primit scutirea de la plata impozitului. Informația a fost confirmată de primarul comunei Sânmartin, Cristian Laza.

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discuția s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis. Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol. Consiliul Local poate acorda astfel de facilități în limita a 5% din veniturile localității din taxe și impozite. Nu am făcut încă un calcul, dar în mod cert nu se va ajunge la acest procent”, a declarat Cristian Laza, primarul din Sânmartin, conform publicației locale e-bihoreanul.ro.

Centrul de recuperare fondat de Mihai Neșu a fost realizat exclusiv din donații, investiția totală ridicându-se la aproximativ 7 milioane de euro. Unitatea oferă sprijin specializat copiilor și adulților cu dizabilități și reprezintă principalul proiect al fostului fotbalist după accidentul grav suferit în perioada în care evolua la Utrecht, accident care l-a imobilizat într-un scaun cu rotile.

Înainte ca situația să fie clarificată, Mihai Neșu vorbise public despre dificultățile pe care le-ar fi întâmpinat dacă ar fi fost obligat să achite impozitul lunar.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite”.