International

Billie Eilish, ironizată pentru declarațiile despre „pământ furat”. „Donați totul și plecați!”

Comentează știrea
Billie Eilish, ironizată pentru declarațiile despre „pământ furat”. „Donați totul și plecați!”Billie Eilish / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Declarațiile făcute de artista Billie Eilish în timpul galei Grammy Awards au stârnit reacții ample în spațiul public american, în special din partea unor politicieni și comentatori conservatori, care au criticat mesajul transmis de cântăreață cu privire la imigrație și la activitatea agenției federale Immigration and Customs Enforcement (ICE), potrivit Fox News.

Artista, în vârstă de 24 de ani, a primit premiul pentru „Song of the Year” în cadrul celei de-a 68-a ediții a galei, desfășurată duminică seară. În discursul său de acceptare, Eilish a abordat tema imigrației și a criticat politicile de aplicare a legii la frontieră.

Mesajele transmise pe scenă în timpul ceremoniei

În timp ce purta un ecuson cu mesajul „ICE OUT”, Billie Eilish a declarat: „Nimeni nu este ilegal pe un pământ furat”.

Artista a mai adăugat că se simte „plină de speranță” în contextul evenimentului și a subliniat importanța implicării civice: „Simt că trebuie să continuăm să luptăm, să vorbim și să protestăm. Vocile noastre contează cu adevărat, iar oamenii contează”.

Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului
Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului
Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite
Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor care au credite

În finalul intervenției sale, cântăreața a afirmat: „Și la naiba cu ICE, asta e tot ce o să spun, îmi pare rău”. Declarațiile au fost făcute în contextul unor critici mai largi aduse administrației americane și politicilor privind imigrația.

Reacții critice din partea politicienilor și comentatorilor

La o zi după ceremonie, mai mulți politicieni și comentatori au reacționat public, criticând poziția exprimată de artistă. Senatorul republican Mike Lee a scris pe platforma X:

„Orice persoană albă care face public un discurs despre ‘pământ furat’ ar trebui să își dea imediat proprietatea nativilor americani. Altfel, nu înseamnă nimic”.

De asemenea, un deputat din Minnesota, Walter Hudson, a comentat: „‘Nimeni nu este ilegal pe pământ furat’. Bun. Atunci statele și uniunea pe care au creat-o, împreună cu fiecare act de proprietate de pe continent, sunt ilegitime.

De ce nu acționați în consecință? Donați totul și plecați”.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a afirmat: „A, nu, iar acest nonsens cu ‘pământul furat’? Poate ar trebui să renunțe la conacul ei din sudul Californiei, dacă este pe ‘pământ furat’”. Comentariul său a fost susținut online de Elon Musk, care a răspuns simplu: „Exact”.

Alți comentatori conservatori au ironizat mesajul transmis, făcând referire la proprietățile deținute de artistă în zona Los Angeles.

Poziția autorităților federale

Într-un punct de vedere transmis publicației Fox News Digital, Tricia McLaughlin, secretar adjunct în cadrul Department of Homeland Security, a respins criticile aduse agenției ICE.

Aceasta a declarat: „În timp ce celebrități de la Hollywood s-au făcut de râs încercând să instige la ură împotriva ofițerilor ICE de la Grammy, forțele de ordine ale DHS lucrau la arestarea infractorilor sexuali, abuzatorilor de copii și a persoanelor condamnate pentru agresiune în Minnesota”.

Reprezentanții lui Billie Eilish au fost contactați pentru un punct de vedere, însă până la momentul publicării nu au oferit un răspuns oficial.

Artista a mai criticat în trecut activitatea ICE, susținând în alte discursuri că persoane ar fi fost „răpite” sau agresate de agenți, afirmații care au fost, la rândul lor, contestate de autorități.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:17 - Femeie de afaceri din România, păcălită de un escroc nigerian care pretindea că e prințul Dubaiului
10:10 - Billie Eilish, ironizată pentru declarațiile despre „pământ furat”. „Donați totul și plecați!”
09:59 - Consiliul Concurenței, așteptat să dea verdictul în ancheta legată de ROBOR. Decizie cu impact major asupra românilor...
09:52 - Obuz din Primul Război Mondial găsit în rectul unui bărbat
09:46 - Președintele Columbiei, primit de Trump la Casa Albă
09:41 - Intervenție de urgență în apropiere de portul Sulina. Marinar cu probleme medicale, preluat de salvatori

HAI România!

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Proiecte speciale