Billie Eilish, ironizată pentru declarațiile despre „pământ furat”. „Donați totul și plecați!”

Declarațiile făcute de artista Billie Eilish în timpul galei Grammy Awards au stârnit reacții ample în spațiul public american, în special din partea unor politicieni și comentatori conservatori, care au criticat mesajul transmis de cântăreață cu privire la imigrație și la activitatea agenției federale Immigration and Customs Enforcement (ICE), potrivit Fox News.

Artista, în vârstă de 24 de ani, a primit premiul pentru „Song of the Year” în cadrul celei de-a 68-a ediții a galei, desfășurată duminică seară. În discursul său de acceptare, Eilish a abordat tema imigrației și a criticat politicile de aplicare a legii la frontieră.

În timp ce purta un ecuson cu mesajul „ICE OUT”, Billie Eilish a declarat: „Nimeni nu este ilegal pe un pământ furat”.

Artista a mai adăugat că se simte „plină de speranță” în contextul evenimentului și a subliniat importanța implicării civice: „Simt că trebuie să continuăm să luptăm, să vorbim și să protestăm. Vocile noastre contează cu adevărat, iar oamenii contează”.

În finalul intervenției sale, cântăreața a afirmat: „Și la naiba cu ICE, asta e tot ce o să spun, îmi pare rău”. Declarațiile au fost făcute în contextul unor critici mai largi aduse administrației americane și politicilor privind imigrația.

La o zi după ceremonie, mai mulți politicieni și comentatori au reacționat public, criticând poziția exprimată de artistă. Senatorul republican Mike Lee a scris pe platforma X:

„Orice persoană albă care face public un discurs despre ‘pământ furat’ ar trebui să își dea imediat proprietatea nativilor americani. Altfel, nu înseamnă nimic”.

De asemenea, un deputat din Minnesota, Walter Hudson, a comentat: „‘Nimeni nu este ilegal pe pământ furat’. Bun. Atunci statele și uniunea pe care au creat-o, împreună cu fiecare act de proprietate de pe continent, sunt ilegitime.

“No one is illegal on stolen land... F*ck ICE” This is Billie Eilish accepting Song of the Year at the #GRAMMYs . The woman is a blithering idiot. Of course, if she really means it, then she'll happily hand over her multi-million pound Malibu beachfront home to illegal… pic.twitter.com/FyzmMPEUnk — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) February 2, 2026

De ce nu acționați în consecință? Donați totul și plecați”.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a afirmat: „A, nu, iar acest nonsens cu ‘pământul furat’? Poate ar trebui să renunțe la conacul ei din sudul Californiei, dacă este pe ‘pământ furat’”. Comentariul său a fost susținut online de Elon Musk, care a răspuns simplu: „Exact”.

Alți comentatori conservatori au ironizat mesajul transmis, făcând referire la proprietățile deținute de artistă în zona Los Angeles.

Într-un punct de vedere transmis publicației Fox News Digital, Tricia McLaughlin, secretar adjunct în cadrul Department of Homeland Security, a respins criticile aduse agenției ICE.

Aceasta a declarat: „În timp ce celebrități de la Hollywood s-au făcut de râs încercând să instige la ură împotriva ofițerilor ICE de la Grammy, forțele de ordine ale DHS lucrau la arestarea infractorilor sexuali, abuzatorilor de copii și a persoanelor condamnate pentru agresiune în Minnesota”.

Reprezentanții lui Billie Eilish au fost contactați pentru un punct de vedere, însă până la momentul publicării nu au oferit un răspuns oficial.

Artista a mai criticat în trecut activitatea ICE, susținând în alte discursuri că persoane ar fi fost „răpite” sau agresate de agenți, afirmații care au fost, la rândul lor, contestate de autorități.