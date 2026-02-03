Cine este Arina Moș, "protejata" lui Ilie Bolojan, pentru care și-a pus în cap tot PNL. Mica victorie și marea înfrângere de ieri

Ilie Bolojan are o protejată în PNL, Arina Moș. Pentru care face toate eforturile, ca să avanseze în politică, încă din 2008. Gurile rele din partid spun că între cei doi este o relație veche, încă din 2008 fiind remarcată pasiunea actualului premier pentru tânăra de 28 de ani. Astăzi o promițătoare doamnă, luată sub aripa lui ocrotitoare. Ieri, a impus PNL nominalizarea Arinei Moș în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca secretară. Greu, dar a reușit.

Șușotelile din partid sunt vechi și deloc lipsite de temei factual. Aripa “Vulturului Pleșuv de la Oradea” a ocrotit-o de la primii pași, destul de timizi, în carieră. De la consilieră în 2008, la Primărie, și apoi deputată și secretar al Camerei Deputaților în 2024, Ilie Bolojan a fost un ghid eficient al acesteia.

Parcursul Arinei Moș în administrația publică a debutat și s-a consolidat sub directa coordonare a lui Ilie Bolojan, începând cu anul 2008, momentul în care acesta a preluat primul mandat de Primar al Municipiului Oradea. Timp de cinci ani, între 2008 și 2013, Arina Moș a activat ca și consilier personal al edilului, perioadă în care a făcut parte din cercul restrâns de încredere al acestuia, acumulând experiență administrativă direct de la sursă, fără a ieși însă în evidență printr-o activitate publică proprie majoră.

Anul 2013 a marcat prima propulsare semnificativă în carieră, dictată de deciziile administrației Bolojan: Arina Moș a fost numită la conducerea Administrației Social-Comunitare Oradea (ASCO, devenită ulterior DASO). Această numire a ridicat semne de întrebare, întrucât noua directoare nu avea nicio pregătire anterioară în domeniul asistenței sociale.

Mai mult, instalarea sa în funcție a coincis cu o serie de controverse legate de nepotism, care contrastau puternic cu imaginea de reformator auster promovată de Ilie Bolojan. În timp ce primarul se lăuda public cu restructurări masive și disponibilizări în instituțiile subordonate pentru a reduce cheltuielile, familia noii directoare își găsea loc în organigrama primăriei.

Sub umbrela administrativă a lui Ilie Bolojan, soțul Arinei Moș, Radu Moș, a făcut tranziția din sectorul privat, de la o poziție de operator TV, direct într-un post sigur la stat, fiind angajat prin concurs la Serviciul de Evidență a Populației din cadrul Primăriei Oradea.

Această tendință de angajare a rudelor în aparatul bugetar local, girată de conducerea de la acea vreme, a continuat ulterior și cu angajarea fiului celor doi, consolidând prezența familiei Moș în structurile administrative controlate politic de echipa liberală.

Loialitatea și apartenența la valorile reprezentate de Ilie Bolojan i-au asigurat Arinei Moș continuitatea la vârful puterii locale și după anul 2020, când mentorul său a părăsit Primăria pentru a prelua președinția Consiliului Județean Bihor. Lăsată în echipa succesorului Florin Birta, ea a fost promovată în funcția de Viceprimar al Municipiului Oradea, gestionând portofolii importante precum Poliția Locală și Direcția Juridică, domenii pe care Bolojan le monitorizase strict în mandatele sale anterioare.

Ultimul pas al ascensiunii sale, coordonat tot cu strategia politică a filialei conduse de Ilie Bolojan, a avut loc în 2022. Pe fondul influenței crescute a liderului bihorean la nivel național, Arina Moș a părăsit administrația locală pentru a deveni senator (2022-2024),. Azi este deputat (2024-prezent). Și de ieri, secretara Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Ședința Biroului Politic Național al PNL, desfășurată luni seară pe parcursul a aproximativ cinci ore, a avut ca punct central reconfirmarea autorității premierului Ilie Bolojan, pe fondul criticilor interne. În urma unui vot secret de încredere solicitat chiar de liderul liberalilor, acesta a obținut o susținere majoritară, înregistrând 47 de voturi „pentru” și doar 3 „împotrivă”.

Deși și-a securizat poziția de lider, Ilie Bolojan a suferit o înfrângere majoră în încercarea de a sancționa lipsa de performanță electorală. Propunerea sa de a demite conducerile ultimelor zece organizații județene, o regulă statutară reintrodusă chiar la inițiativa sa, a picat la vot. Rezultatul final a fost de 35 de voturi „pentru”, 6 „împotrivă” și 9 abțineri, în timp ce cinci liberali au absentat.

Pentru validarea demiterilor era necesară o majoritate calificată de două treimi, adică 37 de voturi, lipsa acestor două voturi decisive permițând actualilor președinți de filiale să își păstreze mandatele.

În planul luptelor interne, ședința a evidențiat tensiunile dintre tabăra lui Bolojan și contestatarii săi, precum europarlamentarul Rareș Bogdan și președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Cu toate acestea, după cum remarcă și EBihoreanul, premierul a reușit să impună numiri cheie: Marius Arcăleanu a fost votat președinte interimar la PNL Vaslui, iar în Parlament, Gabriel Andronache (vot 29-22) și Arina Moș (vot 27-24) și-au păstrat funcțiile de conducere în grupul deputaților PNL, învingând candidații susținuți de aripa Thuma. Votul însă a fost extrem de strâns, ceea ce ne arată erodarea încrederii în Bolojan.

De altfel, Rareș Bogdan a criticat frecvența solicitării voturilor de încredere, susținând că prioritățile ar trebui să fie exploatarea resurselor naturale și consultarea cu primarii.