Ludovic Orban susține că opoziția din PNL la adresa lui Ilie Bolojan este inexplicabilă logic

Președintele Forța Dreptei și fost lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni că opoziția manifestată împotriva premierului Ilie Bolojan în interiorul PNL nu poate fi explicată rațional.

Orban susține că Bolojan a fost solicitat de întreaga conducere a partidului să preia conducerea formațiunii după rezultatele slabe din alegerile prezidențiale și că performanțele sale ulterioare demonstrează capacitatea de a gestiona atât partidul, cât și guvernul.

„După dezastrul din alegerile prezidențiale, tot partidul i-a cerut lui Bolojan să preia conducerea partidului pentru alegerile parlamentare. Și imaginea lui a fost cea care a salvat PNL de la un nou dezastru”, a scris Orban, luni, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului lider liberal, Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL fără contracandidat la 12 iulie 2025, conducând partidul timp de șase luni.

În această perioadă, susține Orban, Bolojan a obținut rezultate notabile, printre care victoria pentru Primăria Capitalei, chiar dacă unii membri ai partidului au încercat să împiedice desemnarea lui Ciprian Ciucu și ulterior au simulant campania electorală.

„A fost învestit în funcția de premier în 23 iunie, de șapte luni. În scurta perioadă de conducere a guvernului, a reușit să readucă România pe linia de plutire. Sunt semne vizibile că lucrurile merg în direcția bună. Și asta în condițiile în care de patru luni PSD, fără niciun motiv serios, blochează măsurile de restructurare administrativă și dau în Bolojan de dimineața până seara”, a adăugat Orban.

Orban a subliniat că reducerea deficitului bugetar sub 6% din PIB, fără noi majorări de taxe, impozite sau contribuții, precum și reluarea creșterii economice reprezintă obiective fundamentale ale premierului pentru anul 2026.

Fostul lider liberal consideră că aceste obiective sunt realizabile doar dacă premierul beneficiază de sprijinul coaliției și, mai ales, al membrilor PNL, pentru a putea negocia eficient cu PSD.

„Obiectivele premierului sunt realizabile cu o condiție – să fie susținut de coaliție și, mai ales, de PNL, ca să aibă autoritatea necesară pentru a se putea impune în relația complicată cu PSD”, a scris Ludovic Orban pe rețeaua sa de socializare.

Fostul președinte al liberalilor critică acțiunile subterane din interiorul partidului, despre care spune că afectează nu doar premierul, ci întreaga coaliție și România.

Orban atrage atenția asupra atacurilor prin intermediul mass-mediei pro-PSD și asupra alimentării tensiunilor în grupurile parlamentare.

„Manevrele subterane, atacurile prin proxy, coordonarea cu atacurile PSD, alimentarea permanentă a mass-media pro PSD cu muniție din interiorul PNL, băgarea dihoniei în grupurile parlamentare sunt acțiuni care fac rău nu numai lui Ilie Bolojan. Fac rău coaliției, fac rău României și fac rău, în ultimă instanță, PNL”, a scris Orban.

Orban susține că partidul se află într-un moment critic, iar membrii trebuie să decidă între continuarea fragmentării și transformarea PNL într-un „PSD mai mic” sau adoptarea unei strategii care să refacă identitatea liberală.

„Chiar dacă astăzi nu sunt membru PNL, îmi pasă de ce se întâmplă cu partidul căruia i-am dedicat 30 de ani din viață. Membrii partidului au de ales între a transforma partidul într-un PSD mai mic sau a hotărî o strategie prin care PNL să-și regăsească identitatea, să redevină pilonul de dreapta al democrației românești și să recâștige încrederea oamenilor”, a mai explicat fostul lider liberal.