Hunor și-a pierdut răbdarea în coaliție: E cam mult să discuți două legi, în cinci luni. Hai, Ilie, fă

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este excesiv ca o coaliție de guvernare să discute timp de cinci luni doar două proiecte de legi, reforma administrației și pachetul economic, însă a precizat că nu poate afirma că PSD blochează reformele.

Hunor a mai spus că în coaliție există numeroase discuții, dar că acestea nu pot fi atribuite exclusiv unui partid: „Sunt discuţii, dar n-aş spune că blochează. Discuţiile de obicei sunt necesare. Dar, într-adevăr, pe anumite chestiuni a depăşit această coaliţie orice aşteptare, în jos. De cinci luni de zile să discuţi două proiecte de legi, administraţia locală şi centrală şi pachetul economic, e cam mult”.

El a adăugat că, în această perioadă, au existat puține măsuri care să poată fi considerate reforme propriu-zise: „Au fost foarte puţine măsuri de reformă adevărată, dacă e să vorbim de reforme. Au fost corecţii dorite, nedorite, necesare, foarte necesare pentru a echilibra bugetul”.

Întrebat la un post TV dacă PSD se teme că PNL nu va respecta înțelegerea privind rotativa de premier programată pentru 2027, Kelemen Hunor a spus că o astfel de abordare ar fi prematură și lipsită de logică:

Dacă vrei să joci politic pe rotativă, cu care eu nu am fost de acord de la bun început, asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul anului 2027, nu acum.

Acesta a mai spus că, din punct de vedere rațional, PSD ar avea interesul ca actualul premier să își ducă la capăt agenda guvernamentală.

„PSD ar avea interesul să-l împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze. Eu înţeleg simpatiile, antipatiile, dar logic, raţional gândind, PSD ar trebui să fie cel care spune: Hai Ilie, fă, fă, du-te”, a afirmat Kelemen Hunor, adăugând că nu consideră plauzibil scenariul unui blocaj intenționat.

Hunor a mai declarat că este convins că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027 și că nu are niciun dubiu în această privință. „Rotativa se va face în 2027. N-am niciun dubiu, pentru că e scris pe hârtie”, a spus liderul UDMR.

Reamintim că PSD a decis, duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Social-democrații au transmis că adoptarea imediată a celor două pachete este obligatorie și nu poate face obiectul negocierilor.

Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a declarat că limita de suportabilitate a fost deja depășită. PSD a propusun set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care ar urma să vizeze peste 5 milioane de beneficiari.