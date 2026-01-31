Theodor Stolojan afirmă că PSD are interes direct să rămână la guvernare pentru a prelua funcția de premier în 2027

Fostul prim-ministru Theodor Stolojan susține că interesul real al PSD este menținerea la guvernare, în condițiile în care formațiunea ar urma să preia funcția de prim-ministru în cadrul rotativei guvernamentale programate pentru anul viitor.

Într-o intervenție televizată, Stolojan a respins ideea că PSD ar dori să iasă de la guvernare și a declarat că speculațiile privind nerespectarea acordului politic „îl fac să zâmbească”.

Invitat vineri seară la B1 TV, Theodor Stolojan a afirmat că PSD are un interes clar și calculat de a rămâne în actuala formulă guvernamentală. Potrivit acestuia, miza este preluarea funcției de prim-ministru în 2027, conform înțelegerii politice existente.

„Interesul fundamental al Partidului Social-Democrat este, în primul rând, să-l susţină pe Bolojan să ducă până la capăt reformele pe care ei le-au convenit. De ce? Pentru că vor prelua poziţia de prim-ministru în 2027, înţeleg că la 1 aprilie sau cam aşa ceva. Bolojan, aşa cum îl cunosc eu, va respecta această înţelegere. Deci ăsta este interesul fundamental al PSD”, a declarat Stolojan.

Theodor Stolojan a spus că ideea potrivit căreia PSD ar dori să părăsească guvernarea este lipsită de fundament. El a explicat că astfel de afirmații nu corespund logicii politice a partidului și nici intereselor sale pe termen mediu.

„Afirmaţiile potrivit cărora PSD ar dori să iasă de la guvernare mă fac să zâmbesc”, a spus fostul prim-ministru, subliniind că rămânerea la putere este esențială pentru ca partidul să ajungă în poziția de a conduce Executivul după finalizarea rotativei.

Întrebat despre speculațiile potrivit cărora Ilie Bolojan ar putea refuza rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor, Theodor Stolojan a declarat că nu cunoaște sursa acestor informații, dar a respins categoric acest scenariu.

„Nu ştiu, nu cunosc, dar îl ştiu bine pe Bolojan şi el va respecta înţelegerea şi ăsta este interesul fundamental al PSD-ului, restul este jocul politic al PSD-ului de a încerca în acest ocean de nemulţumire creat de aplicarea reformelor să rămână undeva mai agăţat în aer, să zicem, să nu fie ţinta directă a nemulţumirii populaţiei”, a afirmat Stolojan.

Prin această declarație, fostul premier a sugerat că strategia PSD este una defensivă, menită să limiteze costurile politice ale măsurilor de reformă aflate în curs de implementare.

În analiza sa, Theodor Stolojan a arătat că PSD încearcă să rămână la guvernare fără a deveni principalul responsabil politic pentru efectele sociale ale reformelor. El a descris acest comportament ca pe un „joc politic” prin care partidul încearcă să evite confruntarea directă cu nemulțumirea populației.

Potrivit lui Stolojan, aplicarea reformelor necesare generează inevitabil tensiuni sociale, iar PSD ar încerca să se poziționeze într-o zonă de echilibru, astfel încât să nu fie perceput drept principalul vinovat pentru măsurile nepopulare.

Fostul prim-ministru a comentat și pachetul de măsuri de relansare economică propus de PSD, afirmând că astfel de politici au mai fost aplicate în trecut, fără rezultate concrete. Stolojan a susținut că stimulentele financiare acordate din bugetul de stat nu au dus, în experiențele anterioare, la o dezvoltare economică sustenabilă.

El a atras atenția asupra discrepanței dintre datele oficiale privind investițiile publice și realitatea economică resimțită în economie, afirmând că, în ciuda raportărilor anuale, România se confruntă cu o formă de stagnare.

În opinia fostului premier, statul ar trebui să fie mult mai selectiv în acordarea sprijinului financiar. El a explicat că ajutoarele și stimulentele ar trebui să vizeze exclusiv acele proiecte care contribuie direct la creșterea competitivității economiei românești.

„Dacă e să dăm stimulente şi ajutoare din bugetul de stat, trebuie să dăm numai pentru acele afaceri care măresc capacitatea României la export şi acele proiecte care cresc valoarea adăugată, încorporată în produsele şi serviciile din România”, a declarat Stolojan.