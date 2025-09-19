Stolojan: PSD e un bolovan care frânează ritmul reformei lui Bolojan

Theodor Stolojan, fost președinte al PNL, a afirmat vineri că nu înțelege încercarea PSD și a altor partide de a-l convinge pe premierul Ilie Bolojan că greșește în legătură cu reforma administrației. „E ca şi cum încerci să vinzi, cum spune românul, castraveţi grădinarului”, a spus acesta.

Fostul premier a declarat la Digi24 că în PNL există membri nemulțumiți de reforma administrației propusă de Bolojan și blocată în coaliție. De asemenea, el a precizat că pentru primari această schimbare nu este ușor de acceptat.

„Pe de altă parte să nu uităm că premierul Bolojan este cel care a făcut acest gen de reforme atât la primăria Oradea, cât şi la Consiliul Judeţean al Judeţului Bihor”, a mai adăugat acesta, la un post TV.

Fostul președinte al PNL a spus că există aranjamente locale, iar ceea ce nu înțelege este încercarea reprezentanților PSD și ai altor partide de a-l convinge pe Bolojan că greșește.

„Deci e ca şi cum încerci să vinzi, cum spune românul, castraveţi grădinarului. Deci e ultimul lucru care poţi să-l impuţi premierului Bolojan, că n-ar cunoaşte în detaliu ceea ce le cere acestor primari. Vreau să vă spun că este o chestiune, e un bolovan deja. E un bolovan care frânează ritmul reformei”, a spus acesta.

El a adăugat: „Orice reformă, când o faci, ai două lucruri esenţiale. Direcţia în care o faci, chiar dacă mai ai o ezitare, o deplasare în stânga, în dreapta, dar revii la direcţie, şi ritmul reformei, ori, noi am intrat acum într-o perioadă de lâncezire, care nu este bună”.

Fostul premier a precizat că cetățenii sunt nemulțumiți de mai multe măsuri și că numărul celor afectați este mare.

„A vedea acum că la nivelul guvernului punem în discuţie o reformă esenţială, reforma la nivelul administraţiei locale, urmată de reforma la administraţia centrală sigur că nu poate provoca decât un dezgust”, a mai spus acesta, explicând că oamenii au fost afectați de înghețarea salariilor bugetarilor, de blocarea pensiilor și de introducerea contribuțiilor de sănătate pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei.

De asemenea, el a mențioant și reforma cu privire la vârsta de pensionare şi nivelul pensiei pentru magistraţi: „Doamne fereşte ca această Curte Constituţională să respingă reforma de bun simţ propusă cu privire la vârsta de pensionare şi nivelul pensiei pentru magistraţi, pentru că atunci cred că într-adevăr cazanul nemulţumirii populaţiei s-ar umple până la refuz”.