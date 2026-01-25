Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier

Theodor Stolojan, fost premier al României, a declarat că măsurile bugetare adoptate în 2025 au fost necesare pentru reducerea deficitului și menținerea stabilității financiare a României. În schimb, Stolojan s-a plâns din cauza pensiei.

„Suntem pe un drum bun pentru că nu am avut încotro. Adică ajunsesem într-o situație care s-a și concretizat în anul 2025, în care am ajuns să plătim numai dobânzile la datoria publică în jur de circa 10 miliarde de euro. Discutăm de aproape 50 de miliarde de lei. Trebuiau luate niște măsuri pentru a reduce deficitul bugetar și principalul pericol, sigur că până la urmă plătim, le-am plătit aceste dobânzi, dar principalul pericol era să pierdem fondurile europene, accesul la fonduri europene”, a spus Stolojan la România TV.

El a explicat că România a încheiat un acord cu Uniunea Europeană pentru reducerea deficitului bugetar într-o perioadă extinsă, între 2025 și 2031, de la 8,4% în 2024, la 3% sau sub 3% în 2031: „Credibilitatea României în fața investitorilor care cumpără titluri de stat să finanțăm datoria publică a României, deficitul, și credibilitatea României în fața Uniunii Europene, a Comisiei Europene care ne acordă miliarde și miliarde de euro, fonduri europene, depinde de faptul dacă respectăm acest angajament”.

Theodor Stolojan a mai declarat că fondurile europene au un rol esențial în finanțarea investițiilor și în stabilitatea cursului de schimb. „Și Fondurile Europene, dacă vă uitați în România, ceva ce nu poate contesta nimeni este că nu există investiție importantă care se face azi în România fără ca Fondurile Europene să participe cu finanțare la această investiție.

Importanța fondurilor europene care vin în România gratuite și cele împrumutate cu dobândă foarte mică comparativ cu dobânda la care se împrumută România în prezent, este foarte importantă, această importanță pentru stabilitatea cursului de schimb. Lumea sigur că e mai greu de explicat și de înțeles cum de această stabilitate a cursului de schimb depinde de intrările de fonduri europene în România?”, a spus Stolojan.

În calitate de pensionar, Theodor Stolojan a vorbit și despre impactul noilor contribuții și plafoane asupra pensionarilor din clasa de mijloc. „Pentru că și eu sunt supărat în calitatea mea de pensionar pe bază de contributivitate, aveam o pensie relativ mare față de pensia medie din România, undeva la 8.500 de lei pe lună și sunt supărat de ce? Pentru că, de exemplu, pensionarii care au provenit din clasa de mijloc, așa cum sunt și eu, au fost și ei mai loviți.

Ei plătesc la ora actuală, li s-a introdus această contribuție de asigurări de sănătate pentru ceea ce depășește 3.000 de lei și, de exemplu, mă așteptam acum că dacă guvernul a acceptat să mărească salariul minim pe economie, mă așteptam să influențeze și acest plafon de 3.000 lei, măcar cu impactul inflației, adică să-l urce undeva la 3.500 de lei, de la care să încep să plătești”, a declarat Stolojan.