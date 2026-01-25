Tot mai mulți români ies la pensie. Cine primește cei mai puțini bani

România înregistra, la sfârșitul lunii decembrie 2025, un total de 4.699.559 de pensionari, cu 4.279 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Pensia medie pentru toți pensionarii a fost de 2.778 de lei, în timp ce valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,053 miliarde de lei, subliniind efortul constant al statului de a susține veniturile seniorilor.

Din totalul pensionarilor, 534.467 persoane aveau perioade lucrate în agricultură, cu o pensie medie de 720 de lei.

În ceea ce privește pensiile la limita de vârstă, acestea au fost 3.788.189, din care 2.163.045 femei, pensia medie fiind 3.109 lei.

Pentru pensie anticipată, în decembrie 2025 au fost înregistrate 66.391 persoane, cu o pensie medie de 2.579 lei.

În cazul pensiilor de invaliditate, au beneficiat 397.601 persoane, cu o pensie medie de 1.094 lei, dintre care 46.096 persoane pentru gradul I de invaliditate (pensia medie de 958 lei). De asemenea, 447.283 persoane au primit pensie de urmaș, cu o pensia medie de 1.502 lei, iar 95 de pensionari au beneficiat de ajutor social, cu o medie de 540 de lei.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că trebuie crescută vârsta de pensionare pentru că cei care ies la 50 de ani la pensie. „Noi, ca ţară, în afară de a ne corecta acumulările negative bugetare pe care le-am înregistrat în aceşti ani, suntem în situaţia în care, pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase. Şi atunci sunt câteva probleme de bază şi câteva pârghii de stimulare a unor investiţii care să genereze locuri de muncă şi care să genereze mai multe oportunităţi pentru români.

Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilităţile prin care oameni care sunt apţi de muncă ies din economia reală. Asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare pentru că cei care ies la 50 de ani la pensie nu mai au cu cine să fie înlocuiţi”.

Bolojan a argumntat că generaţiile de astăzi sunt de trei ori mai mici decât cele din urmă cu 20, 30, 40, 50 de ani ca număr: „Deci nu mai are cine să-i înlocuiască şi asta e o decizie care trebuie să o urmărim. Este nevoie apoi să facem în aşa fel încât să stimulăm munca şi să penalizăm nemunca. Astea sunt elementele de bază de a avea mai mulţi oameni pentru că doar de la cei care lucrează duc România în spate. Acesta este adevărul”.