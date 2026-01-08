Femeile vor ieși la pensie mai târziu. Vârsta standard crește la 62 de ani din 2026

Republica Moldova. Vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu șase luni începând cu anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Modificarea va fi aplicată de la 1 iulie 2026, potrivit informațiilor oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

Pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, femeile vor trebui să îndeplinească și condiția unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, identic cu cel stabilit pentru bărbați.

În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare rămâne de 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 34 de ani. Aceste condiții sunt în vigoare încă din 1 iulie 2019 și nu suferă modificări în perioada următoare.

Autoritățile precizează că majorarea vârstei de pensionare pentru femei se va face gradual, câte șase luni în fiecare an, până la egalizarea completă cu vârsta de pensionare a bărbaților.

Conform legislației în vigoare, vârsta de pensionare a femeilor va deveni egală cu cea a bărbaților – 63 de ani – începând cu 1 iulie 2028. Până atunci, creșterea se va face etapizat, pentru a permite o tranziție graduală către noul prag.

Legea prevede, totodată, reduceri ale vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani cinci sau mai mulți copii. În cazul acestora, vârsta de pensionare se reduce cu trei ani față de pragul standard.

CNAS menționează că pensia pentru limită de vârstă este stabilită pe viață și se acordă începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, cu condiția ca cererea și actele necesare să fie depuse în termen de 90 de zile.

În situațiile în care acest termen este depășit, pensia este acordată începând cu data prezentării ultimului document necesar.

Datele oficiale arată că, la finele anului 2025, în Republica Moldova erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 erau femei. Numărul pensionarilor reprezintă aproape 28% din populația țării, estimată la peste 2,4 milioane de cetățeni, conform rezultatelor Recensământului din 2024.

Potrivit Sistemului Informațional al CNAS, 531.295 de persoane beneficiau, la sfârșitul anului trecut, de pensii pentru limită de vârstă. Și în această categorie femeile sunt majoritare – peste 351 de mii de beneficiare, față de aproximativ 179 de mii de bărbați.

Pensia medie pentru limită de vârstă este de circa 4.424 de lei, însă există diferențe semnificative între sexe. Astfel, femeile primesc, în medie, aproximativ 4.155 de lei, în timp ce pensia medie a bărbaților ajunge la 4.951 de lei.