Fiecare a patra persoană din Republica Moldova este pensionară. Peste 670 de mii de beneficiari, majoritatea femei

Republica Moldova. Aproape unul din patru cetățeni ai Republicii Moldova este pensionar. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), către finele anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii. Dintre aceștia, 421.548 sunt femei, ceea ce confirmă tendința de îmbătrânire a populației și dezechilibrele demografice accentuate din ultimii ani.

Numărul pensionarilor reprezintă aproape 28% din populația totală a țării, estimată la peste 2,4 milioane de persoane, conform rezultatelor Recensământului din 2024. Datele scot în evidență presiunea crescândă asupra sistemului public de asigurări sociale, într-un context în care populația activă continuă să se reducă.

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari o reprezintă persoanele care primesc pensii pentru limită de vârstă. Potrivit Sistemului Informațional al CNAS, la finele anului 2025, 531.295 de cetățeni beneficiau de acest tip de pensie.

Și în această categorie, femeile sunt majoritare: peste 351.000 de beneficiare, față de aproximativ 179.000 de bărbați. Diferențele sunt explicate atât prin speranța de viață mai mare a femeilor, cât și prin structura istorică a pieței muncii.

Pensia medie pentru limită de vârstă este de circa 4.424 de lei, însă există discrepanțe semnificative între sexe. Astfel, femeile primesc, în medie, o pensie de aproximativ 4.155 de lei, în timp ce bărbații beneficiază de circa 4.951 de lei.

Un alt segment important al sistemului de protecție socială îl constituie pensiile de dizabilitate. Conform datelor CNAS, 94.311 persoane beneficiau de acest tip de pensie la sfârșitul anului trecut, aproape jumătate dintre acestea fiind femei.

Mărimea medie a pensiei de dizabilitate este de aproximativ 2.956 de lei, suma variind în funcție de gradul dizabilității stabilit prin expertiză medicală.

Pe lângă pensiile pentru limită de vârstă și dizabilitate, CNAS mai achită pensii de urmaș, pensii anticipate, pensii pentru carieră lungă, precum și pensii destinate unor categorii speciale. Printre acestea se numără militarii, angajații din aviația civilă, participanții la lichidarea avariei de la Cernobîl și lucrătorii din domeniul culturii.

În cazul unor categorii speciale, cuantumul mediu al pensiei depășește 17.000 de lei, un exemplu fiind pensiile din sectorul aviației civile, care se situează mult peste media națională.

Guvernul a stabilit pensia minimă pentru limită de vârstă la nivelul de 3.055 de lei. În cazul persoanelor cu dizabilități, pensia minimă variază între 1.527 și 2.291 de lei, în funcție de gradul dizabilității.

Pe lângă pensii, în anul 2025, 95.304 persoane au beneficiat de alocații sociale de stat. Acestea sunt acordate în special vârstnicilor fără stagiu suficient de cotizare – 24.444 de persoane – și persoanelor cu dizabilități, în număr de 24.522.

Valoarea medie a alocației sociale este de 1.757 de lei. Sume ceva mai mari, de puțin peste 2.000 de lei, au fost acordate persoanelor cu dizabilități din copilărie – 28.531 de beneficiari – și copiilor cu dizabilități, în număr de 12.769.

Datele CNAS mai arată că sprijinul financiar pentru familiile cu copii rămâne un capitol important al cheltuielilor sociale. Indemnizația unică la nașterea copilului a fost acordată, în 2025, pentru peste 24.700 de copii, cuantumul fiind de 21.350 de lei per copil.

Totodată, peste 65.000 de beneficiari au primit indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de doi ani, în valoare de 1.000 de lei. Alte peste 33.000 de familii au beneficiat de indemnizații pentru creșterea copilului pe perioade cuprinse între unu și trei ani.