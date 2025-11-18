Un nou început pentru pensiile private în Republica Moldova. Procesul de lansare a fost reluat

Republica Moldova. Pensiile private devin o opțiune tot mai reală în Republica Moldova. După mai multe luni de pauză, primul administrator autorizat a reușit să reia procedurile de lansare, găsind în sfârșit o instituție dispusă să gestioneze fondurile viitorilor participanți. Anunțul vine de la CNPF și marchează începutul funcționării efective a pieței pensiilor facultative.

Potrivit oficialului, una dintre cele mai mari dificultăți cu care s-a confruntat piața a fost găsirea unei instituții dispuse să preia rolul de depozitar.

„Cel mai aproape de această sarcină erau băncile. Băncile au refuzat și acum ei au găsit un depozitar în persoana unei societăți de investiții pe piața de capital și procesul s-a reluat”, a declarat Dumitru Budianschi în cadrul unei emisiunii de la Moldova 1.

Dinamizarea pieței de capital și a sectorului financiar în ansamblu generează interes printre jucătorii din industrie. Tot mai multe companii analizează oportunitatea de a intra pe segmentul fondurilor private de pensii.

„Acum, după ce s-a învigorat puțin piața, au mai venit câteva companii care ar dori să analizeze această oportunitate de a deveni administrator de fonduri de pensii”, a precizat președintele CNPF.

Pe măsură ce infrastructura financiară se consolidează, inclusiv prin găsirea unui depozitar și apariția unor potențiali noi administratori, piața ar putea prinde un ritm de dezvoltare similar celor din statele europene unde fondurile private completează semnificativ sistemele publice de pensii.

Pensiile facultative sunt economii pe care oamenii le fac în mod voluntar pe durata vieții active, în paralel cu contribuțiile obligatorii achitate în bugetul asigurărilor sociale. Scopul lor este de a asigura un venit suplimentar la vârsta pensionării, consolidând siguranța financiară a persoanelor în vârstă.

Statul susține dezvoltarea acestui sector prin programe de educație financiară și prin crearea unui cadru de reglementare care să atragă atât participanți individuali, cât și administratori profesioniști.

Primul administrator de pensii facultative din Republica Moldova a fost autorizat la 15 octombrie 2024. De atunci, lipsa unui depozitar a încetinit lansarea efectivă a fondului, însă soluția identificată recent permite procesului să avanseze, semnalând un nou început pentru piața pensiilor private.

Un sfert din populația Republicii Moldova a depășit vârsta de 60 de ani, iar procesul de îmbătrânire se accelerează de la an la an. Potrivit specialiștilor, presiunea cade pe umerii angajaților: practic, fiecare salariat întreține un pensionar. În același timp, pensiile rămân insuficiente pentru un trai decent, iar speranța de viață scăzută face ca mulți vârstnici să se bucure de ele doar câțiva ani. Demografii bat alarma și cer reforme urgente în sistemul social.