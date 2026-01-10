Economie

Previziunile lui Stolojan pentru 2026. Ce-i va lovi cel mai puternic pe români

Previziunile lui Stolojan pentru 2026. Ce-i va lovi cel mai puternic pe româniEconomie. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Theodor Stolojan a atras atenția, la Digi24, că anul 2026 va aduce o scădere semnificativă a puterii de cumpărare pentru români, pe fondul corecțiilor economice necesare după decizii politice eronate din ultimii ani.

Avertismentul lui Stolojan

Stolojan a avertizat că, fără respectarea strictă a angajamentelor bugetare față de Comisia Europeană, România riscă nu doar instabilitate economică, ci și pierderea fondurilor europene esențiale pentru dezvoltare.

Fostul premier a explicat faptul că măsurile actuale sunt menite să readucă finanțele publice într-o stare sustenabilă. În opinia sa, politica fiscală din perioada 2022–2024 a generat dezechilibre prin cheltuieli excesive și necoordonate, iar corectarea acestora va avea efecte resimțite direct de populație.

Theodor Stolojan

Theodor Stolojan. Sursă: Arhivă EVZ

„Aspectul pozitiv este că ne îndreptăm spre reducerea deficitului bugetar, aspectul negativ este că pensiile sunt înghețate”, a declarat Stolojan, subliniind că ajustările vor fi resimțite dur de români, dar sunt necesare pentru stabilitatea pe termen lung.

Riscurile pentru economie și fonduri europene

Stolojan a atras atenția că deficitele mari și gestionarea defectuoasă a finanțelor publice au pus România în situația de a fi aproape de blocarea fondurilor europene, cu consecințe dramatice asupra investițiilor și proiectelor esențiale.

PNRR

PNRR. Sursa foto: Dreamstime.com

Potrivit fostului premier, în următorii ani țara urmează să primească aproximativ 15 miliarde de euro prin PNRR și cadrul financiar european, fonduri care vor fi vitale pentru redresarea economică.

Stabilitate fragilă și necesitatea reformelor

Fostul premier a subliniat că stabilitatea cursului de schimb leu-euro depinde nu doar de economia internă, ci și de intrările externe de capital, inclusiv de remitențele românilor din străinătate. Orice perturbare a acestor fluxuri poate provoca fluctuații rapide ale monedei naționale.

El a avertizat că simpla reducere a cheltuielilor publice sau majorarea taxelor nu înlocuiește reformele reale, care presupun restructurarea sistemelor economice și adaptarea lor la realitatea financiară. În acest context, românii trebuie să se pregătească pentru un an dificil din punct de vedere financiar.

