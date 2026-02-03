Primarii, după discuțiile cu Bolojan: Ne dorim mai mult și mai bine

Primarii care s-au întâlnit marți, la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan au transmis, la finalul discuțiilor, că dialogul purtat a avut un caracter strict administrativ, fără abordări politice. Întrevederea a avut loc înainte de finalizarea bugetului de stat pentru 2026 și s-a desfășurat într-un context tensionat, marcat de rezervele unor edili față de reforma administrației publice anunțată de Guvern.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră și jumătate și a reunit reprezentanți ai administrației locale din mai multe zone ale țării. Printre aceștia s-a aflat și primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș, care a subliniat că discuțiile s-au concentrat pe funcționarea administrației locale.

„Cu toții ne dorim mai mult și mai bine”, a declarat edilul, adăugând că schimbările sunt inevitabile dacă se urmărește creșterea eficienței administrative.

Potrivit lui Dumitru Boroș, reforma administrației poate fi analizată pe două direcții principale. Prima vizează reorganizarea administrativ-teritorială, un subiect vechi, aflat de ani buni în dezbatere publică, iar cea de-a doua se referă la reformele interne din cadrul fiecărei primării.

„Reforma poate fi pe două paliere”, a explicat primarul, făcând referire la necesitatea optimizării modului de funcționare a aparatului administrativ local.

Edilii au precizat că în cadrul discuțiilor nu a fost abordată problema susținerii politice a premierului Ilie Bolojan. „Nu s-a discutat nimic politic”, a punctat Dumitru Boroș, precizând că astfel de aspecte țin de deciziile luate la nivelul coaliției de guvernare.

De asemenea, nu au fost avansate propuneri concrete privind o eventuală redistribuire a banilor din taxe și impozite. Participanții au afirmat că discuțiile s-au limitat la principii generale, fără detalii privind sume sau formule de alocare. „Fiecare primar își dorește mai mult pentru a-și dezvolta comunitatea”, a afirmat edilul din Bârlad.

Referitor la ideea premierului ca finanțarea de la centru să fie corelată cu eficiența colectării taxelor locale, primarii au arătat că performanța administrativă este un obiectiv comun. În opinia acestora, eficiența este acceptată atâta timp cât resursele economisite sunt direcționate către investiții și proiecte de dezvoltare locală.

În privința unui posibil fond de solidaritate între autoritățile locale, edilii au precizat că subiectul nu a fost discutat explicit, însă au amintit că principiul solidarității este aplicat la nivel european. „Important este să găsim forme care să crească eficiența”, au transmis participanții la întâlnire.

Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și delegația primarilor a început marți, la ora 10:00, și s-a desfășurat la Palatul Victoria, înainte de definitivarea proiectului de buget pentru anul 2026.