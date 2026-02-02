Bugetul AFM pentru 2026, discutat de ministrul Mediului cu asociațiile autorităților publice locale 

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, s-a întâlnit luni cu asociațiile reprezentative ale autorităților publice locale, discuțiile concentrându-se pe configurarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu pe 2026, cele mai frecvent invocate nevoi fiind infrastructura de apă și canalizare, iluminatul public și realizarea de piste pentru biciclete.

Ministrul mediului s-a întâlnit luni cu asociațiile reprezentative ale autorităților publice locale, respectiv Asociaţia Municipiilor din România (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR) şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR). La discuții a participat și Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

„Tema centrală a discuţiei a fost configurarea bugetului AFM pentru anul 2026, cu accent pe proiectele în care unităţile administrativ-teritoriale sunt beneficiari direcţi. Ministra a cerut observaţii aplicate din partea primarilor privind priorităţile reale din teritoriu şi zonele unde finanţarea publică poate genera impact maxim”, a anunțat ministerul, într-o postare pe Facebook.

Ministra Diana Buzoianu a declarat că întâlnirea marchează o premieră în modul de lucru al instituției.

„Mă bucur că astăzi marcăm o premieră: ministerul consultă primăriile înainte de elaborarea proiectului de buget al AFM. Bugetul Fondului pentru Mediu pe 2026 trebuie construit pornind de la nevoile reale ale comunităţilor. Vreau să direcţionăm banii acolo unde produc schimbare pe termen lung: infrastructură de bază, proiecte strategice, investiţii care rămân în comunităţi. Tocmai de aceea am vrut acest dialog direct, înainte de a pune pe hârtie bugetul”, a spus aceasta.

Conform comunicatului transmis de minister, mesajul autorităților locale a fost unul unitar: reducerea numărului de programe fragmentate și orientarea către investiții strategice, cu efect structural.

„Cele mai frecvent menţionate nevoi au vizat infrastructura de apă şi canalizare, iluminatul public şi realizarea de piste pentru biciclete – proiecte care influenţează direct calitatea vieţii în comunităţi. De asemenea, s-a discutat despre un viitor program naţional de împăduriri, dar adaptat pentru a fi mai eficient la nivel local şi pentru a implica direct primăriile în implementare”, a anunțat ministerul.

Instituția a transmis că dialogul a avut loc într-un context bugetar dificil, marcat de presiuni semnificative asupra fondurilor Administrației Fondului pentru Mediu. „O parte importantă a discuţiei a vizat proiectele preluate din PNRR, pentru care Ministerul Mediului şi AFM au depus eforturi consistente pentru a le păstra la finanţare, chiar şi în situaţiile în care acestea nu au mai putut fi susţinute din fonduri PNRR, pentru a nu pierde investiţii esenţiale pentru comunităţi”, a mai anunțat instituția.