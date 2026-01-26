Alexandru Nazare, despre bugetul pentru 2026: Discuțiile cu agențiile de rating se pot purta în alți termen

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că Guvernul pregătește bugetul pentru 2026 și că discuțiile cu agențiile de rating au loc acum „în alți termeni”.

„Acum discuțiile cu agențiile de rating se pot purta în alți termeni, pentru că e o încredere pe care am câștigat și în fața agențiilor de rating și în fața Comisiei și această încredere se poate transpune într-un potențial mai mare de creștere pentru România” a declarat Alexandru Nazăre, Ministrul Finanțelor.

Nazare a precizat că Guvernul se află în procesul de pregătire a bugetului pentru 2026, un buget important care trebuie să asigure o absorbție cât mai mare a fondurilor din PNRR, estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, la care se adaugă circa 5 miliarde de euro fonduri de coeziune și 5 miliarde de euro pentru subvenții în agricultură.

Potrivit ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, anvelopa investițională din bugetul pentru 2026 este „foarte mare”, iar PNRR reprezintă „o chestiune absolut obligatorie”, pentru ca bugetul să fie un „buget al relansării”. Ministrul a adăugat că prognozează o creștere economică de aproximativ 1%.

Nazare a subliniat că Guvernul vrea să fie precaut în evaluările pentru bugetul anului 2026, pentru a evita situațiile care au dus la criza de la mijlocul anului trecut, insistând pe evaluarea corectă a veniturilor.

Ministrul Finanțelor a declarat că bugetul pentru 2026 va fi construit fără supraevaluarea veniturilor și fără subestimarea cheltuielilor, incluzând investițiile anuale necesare României.

Guvernul pregătește programul de redresare economică și măsurile de relansare economică, dintre care câteva au fost deja aprobate, a precizat Nazare.